El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha tret pit aquest dissabte de la "feina prèvia" dels republicans per aconseguir l'amnistia. "En els darrers anys hem batallat i hem lluitat contra la repressió i per treure aquells que estaven a la presó, per reformar el Codi Penal i per limitar les eines repressives que l'Estat ha utilitzat contra el nostre país", ha afirmat Junqueras davant el Consell Nacional d'ERC. "Estem convençuts que tot això que hem fet és el que ha permès obrir el camí cap a l'amnistia i donar-la per descomptada", ha apuntat el líder d'ERC, just el dia en què se celebra la primera reunió entre Junts i PSOE amb verificador internacional. En paral·lel, Junqueras ha atribuït les "mancances socials" de Catalunya al dèficit fiscal.

"El nostre país està en rècord històric d'exportacions, inversions i ocupació. Són dades positives i esperançadores, però per què continuem afrontant reptes socials tan importants?", s'ha preguntat en veu alta el president d'ERC. "Una part de la resposta és el dèficit fiscal que pateixen els catalans, de gairebé 3.000 euros per càpita. Diners que surten de les butxaques i no retornen a Catalunya", ha recalcat Junqueras, que ha reiterat que l'única solució passa per la independència. "La manera definitiva d'afrontar aquests reptes és disposar de totes les eines d'un Estat. Estem convençuts que ser un Estat independent, una República ens dotaria de més recursos i de més eines per millorar la vida de tots els ciutadans", ha insistit el líder d'ERC.

"L'amnistia afrontarà dificultats"

"I per això no renunciem de cap manera a lluitar pel dret a decidir i per aconseguir un referèndum d'autodeterminació, de la mateixa manera que hem lluitat exitosament contra la repressió", ha avisat Junqueras, en el primer Consell Nacional d'ERC després de la investidura de Pedro Sánchez. "Per fer la independència ens cal construir grans majories i moltes aliances i complicitats, tant a dins com a fora del nostre país", ha receptat el president d'Esquerra Republicana, que ha tornat el seu discurs cap a l'amnistia –reconeixent que afrontarà "dificultats" per aplicar-se- i ha exhibit davant els consellers l'acord amb el PSOE per a la investidura. "Reduirem de manera significativa l'endeutament de la Generalitat i també ens permetrà rebaixar el pagament d'interessos per aquest deute per valor de 1.350 milions d'euros", ha posat sobre la taula Junqueras.

"Uns diners que es posaran al servei del país, dels nostres serveis públics, de les escoles, dels instituts, dels hospitals, dels CAP i del conjunt del teixit productiu", ha enumerat el president d'ERC.