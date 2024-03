Revolta Pagesa ha marxat "decebuda" del debat general sobre la pagesia al Parlament. "La impressió que ens emportem és que estem una mica decebuts. Creiem que és una manca de respecte per la pagesia que es faci un ple monogràfic i només ens deixin quatre minuts per explicar tota la nostra problemàtica", ha lamentat Imma Puigcorbé, representant de la plataforma, que resta ara a l'espera de la votació de les mesures el proper dijous. "Necessitem que els polítics passin de les paraules als fets. No podem viure de la bona voluntat, calen acords i accions", ha volgut deixar clar Puigcorbé, que no ha tancat la porta a nous talls de carreteres. "Si és necessari, totalment", ha sentenciat la membre de Revolta Pagesa.

"La pagesia catalana està en una situació límit i necessitem accions contundents per part del Departament perquè els pagesos d'aquest país tirin endavant", ha insistit Puigcorbé. "Molts companys hauran de plegar abans no arribi l'estiu i hem de fer tot el que calgui per evitar que n'hi hagi més", ha assenyalat la representant de Revolta Pagesa, que ha detallat dues de les propostes que han posat sobre la taula: tenir representació a l'ACA i el canvi de nom del Departament. "De forma simbòlica i per respecte a la pagesia, creiem que han de tornar els noms d'agricultura i ramaderia", ha comentat Puigcorbé. "Estem a l'espera que dijous s'aprovin les mesures que necessita el sector per continuar treballant. Dijous no s'acaba tot, sinó que comença tot", ha conclòs la portaveu de Revolta Pagesa.

Els grups parlamentaris demanen reduir la burocràcia

Tots els grups parlamentaris han demanat reduir la burocràcia del sector agrari durant el ple monogràfic sobre pagesia que ha arrencat aquesta tarda al ple del Parlament. PSC i Junts s'han sumat a la reivindicació dels agricultors per canviar el nom de la conselleria d'Acció Climàtica, incorporant "Agricultura, Ramaderia i Pesca". Els socialistes han recordat al Govern que això es pot fer a través d'un decret. Totes les formacions polítiques han denunciat la "competència deslleial" que pateixen els pagesos a causa de la importació de productes de fora de la Unió Europea amb una normativa de producció més laxa. Com a grup proposant del ple monogràfic, Junts per Catalunya ha defensat la necessitat d'un "canvi de rumb", d'un "punt d'inflexió".

En aquest sentit, el president del grup parlamentari, Albert Batet, ha assenyalat el Govern de Pere Aragonès, i especialment el conseller d'Acció Climàtic, David Mascort, a qui ha recordat que porta "vuit anys al capdavant del departament". En aquest sentit, Batet ha reclamat que el ple sigui "positiu i propositiu" per donar resposta a problemes com l'excés de burocràcia, els preus per sota de cost, la competència deslleial o la dificultat per garantir el relleu generacional.

Dijous es votaran les propostes de resolució

Fins aquest dimarts al vespre, els grups parlamentaris podran presentar les propostes de resolució. Dijous a la tarda es portaran a votació amb mesures concretes per fer front a les reivindicacions del sector. El ple monogràfic ha arribat després de setmanes de protestes de la pagesia arreu del país, amb tractorades i talls de carreteres.

Durant el ple, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha proposat una renda agrària i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha compromès a complir amb tot allò que digui que farà. "És millor prometre poc i complir-ho tot", ha afirmat.