Pere Aragonès convoca eleccions anticipades a Catalunya per al 12 de maig

Eleccions el 12 de maig. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat comicis anticipats després que el Parlament hagi tombat els pressupostos, aquest dimecres. El cap del govern català ha comparegut en una breu declaració institucional a la Galeria Gòtica, amb tot el seu Govern assegut davant seu, a primera fila, per anunciar la seva decisió. Aragonès ha afirmat que les "línies vermelles" i els "vetos creuats" avui pels grups del Parlament han estat contra la ciutadania, i no contra el seu executiu. El president ha afirmat que Catalunya es mereixia acabar la legislatura, però que no ha estat possible pel veto d'avui als pressupostos.

"Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos del partit, he decidit convocar eleccions pel 12 de maig, amb l'objectiu de dotar-nos d'un Govern amb molta més força per fer avançar el país i accelerar les transformacions, sense dependència dels immobilistes".

Així ha argumentat Aragonès la seva decisió, tan sols dues hores després que el Parlament hagi tombat la tramitació dels pressupostos. Tal com va avançar l'ACN dimarts al matí, l'escenari d'avançament electoral ha anat creixent els últims dies, després que a Palau i a Calàbria augmentés la pressió per donar per finalitzada la legislatura.

"Les línies vermelles i el bloqueig entre uns i altres ha comportat que el pressupost amb més recursos de la història hagi estat rebutjat", ha constatat el president, que ha estat dur contra els grups que han votat avui a favor de les esmenes a la totalitat.

El cap de l'executiu ha reiterat que han tingut la "irresponsabilitat" de rebutjar uns pressupostos "bons". I que, per tant, no es vol "ni imaginar" quina responsabilitat es podria esperar davant d'uns comptes "diferents".

"Davant la irresponsabilitat dels grups, cal una responsabilitat de país. I jo com a president assumeixo la responsabilitat davant del bloqueig", ha reiterat.

Aragonès, a qui la direcció d'ERC ja va proposar com a candidat, ha argumentat que el seu "compromís" ha estat sempre el de posar solucions allà on hi havia problemes. I ha situat les eleccions de 12 de maig com una tria entre la "responsabilitat o la irresponsabilitat".

En aquest sentit, el president de la Generalitat visualitza el 12-M com una elecció entre els qui defensen "sempre i arreu" Catalunya perquè miri cap al futur, o els qui aposten per un "model del passat".

Aragonès ha reiterat que hi ha dos projectes: el d'una proposta "netament republicana" i amb un horitzó de decidir el seu futur "lliure" com a poble, i el d'una visió "conformista i ancorada al país" i "còmode amb la dependència de l'Estat.

L'escull del Hard Rock ha tombat els pressupostos i, com a conseqüència, Catalunya tornarà a anar a les urnes el 12 de maig.