Obre a Girona una nova Barnahus per a infants i adolescents que han patit violència sexual

El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha obert aquest mes a Girona una nova Barnahus, la casa dels xiquets i les xiquetes. Es tracta d’un recurs especialitzat per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual i les seves famílies.

El de Girona és el sisè servei d’aquestes característiques que el Govern posa en marxa, després que l’any 2020 n’iniciés el pilotatge a Tarragona i ja s’hagin activat les Barnahus de Terrassa, la Seu d’Urgell, Granollers i Lleida. El Departament de Drets Socials continuarà obrint Barnahus per comptar amb un total de 13 a tot Catalunya. Així, a banda dels centres que ja estan actius, està previst que en les properes setmanes entrin en funcionament Barnahus a Tortosa, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Barcelona, Badalona, Mataró i Manresa.

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, va inaugurar el passat 14 de març a Girona la nova Barnahus, que està situada al carrer del Riu Güell. Aquest servei atendrà infants i adolescents de la vegueria de Girona que hagin patit violència sexual, i també les seves famílies.

Seguint amb el model de Tarragona, la nova Barnahus compta amb dues sales d'espera separades equipades amb mobles, joguines, revistes, llibres, etc., adients a l'edat i a les necessitats dels infants i adolescents. També té un espai de treball per als professionals; cinc sales per a entrevistes i per atendre les famílies, infants i adolescents; una sala d'exploració forense per a la prova preconstituïda; una sala d'observació per visualitzar les entrevistes d'exploració; una sala d'exploració mèdica amb bany; un espai per a Mossos d’Esquadra, i una petita cuina, entre d’altres.

Model d’atenció integral

Les Barnahus són un servei que s’inspira en el sistema d’atenció als abusos a menors que s’aplica en els països nòrdics (Barnahus vol dir “casa de nens” en islandès). Es tracta d’un model d'atenció integral a les víctimes on tots els departaments que intervenen en un cas es coordinen i treballen sota el mateix sostre, en unes dependències, lluny de comissaries i hospitals, que permeten crear un entorn amigable per als nens.

Aquests tipus de centres disposen, a més, d’un circuit tancat de televisió per gravar el testimoni de l’infant o l’adolescent que permet crear una prova preconstituïda. Així, s’evita que la víctima hagi de declarar una mitjana de quatre vegades en diversos llocs i davant diferents persones.

Les Barnahus disposen de sales d'espera equipades amb mobles, joguines, revistes i llibres. / Departament de Drets Socials

L’objectiu principal del servei és doncs la valoració, l’atenció, el tractament i el seguiment de qualsevol infant i adolescent de la vegueria de Girona que hagi patit violències sexuals, per bé que els professionals del centre col·laboraran també en la prevenció i detecció d’aquesta xacra.

L’equip professional que treballarà a la Barnahus està format per una coordinadora, dues treballadores socials, dues psicòlogues i dues administratives. El Departament de Drets Socials ha contractat també dues tècniques que seran la porta d’entrada dels casos i en faran el seguiment, la derivació i l’avaluació inicial. També s’hi desplaçarà personal de l’equip tècnic penal, metge forense, professionals d’atenció a la víctima del Departament de Justícia; així com pediatres, psicòloga i psiquiatra del Departament de Salut, entre d’altres.

En el decurs de la inauguració del centre de Girona, el conseller Campuzano va destacar que la implantació de Barnahus arreu del país és un projecte transversal i prioritari pel Govern i que Catalunya és capdavantera. “Ens hem de sentir raonablement orgullosos de l’aposta que estem fent. Estem sent un referent al sud d’Europa i esperem que aquesta aposta inspiri altres territoris a moure’s en aquesta direcció”, va afegir el conseller.

