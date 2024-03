Els catalans residents a l'estranger rebran les paperetes del 12-M entre el 6 i el 21 d'abril

Els catalans que resideixen de forma permanent a l'estranger (CERA) rebran tota la documentació electoral per votar el pròxim 12-M entre el 6 i el 21 d'abril. Els electors no hauran de fer cap tràmit previ de sol·licitud de vot, sinó que se'ls hi enviarà la informació electoral directament al seu domicili. En concret, rebran els sobres de votació, els certificats d'inscripció en el cens, la informació sobre l'Oficina Consular en què estan inscrits i les dades sobre la Junta Electoral de la circumscripció on voten. Un cop tinguin la documentació, podran enviar el vot per correu postal a la seva Oficina Consular no més tard del 7 de maig, o bé dipositar-lo presencialment entre el 4 i el 9 de maig, ambdós inclosos.

Segons ha explicat la Federació Internacional d'Identitats Catalanes (FIEC), per a poder votar, caldrà que els residents permanents en els països d'acollida comprovin que estan inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) i que les seves dades personals siguin correctes. Del 25 de març a l'1 d'abril es podrà consultar aquesta informació i fer reclamacions per incloure o excloure dades, sobretot en el cas que s'hagin produït canvis de domicili o que els electors s'hagin inscrit al cens després de l'1 de gener d'enguany.

Les reclamacions s'han de fer directament al consolat o a l'ambaixada del país estranger amb un imprès que ells mateixos facilitaran. El termini màxim per a resoldre-les és de 10 dies. En el cas que els electors tinguin una identitat electrònica per accedir a les administracions públiques (Cl@ave), podran fer la consulta sobre la seva inscripció al cens electoral a través del portal web de l'INE.

Entre el 17 i el 21 d'abril els ciutadans rebran les paperetes i la resta d'informació sobre el funcionament de les votacions, i, en cas que hi hagi impugnacions de llistes en les circumscripcions on voten, enviaran la documentació en una segona tramesa postal que es pot demorar fins al 27 d'abril.

A partir d'aquí, els electors podran votar a través de dues vies diferents: enviant el seu vot per correu costal a l'Oficina Consular des del 27 d'abril fins al 7 de maig, o bé dipositant-los presencialment del 4 al 9 de maig en el consolat corresponent o en centres complementaris de votació habilitats designats en algunes demarcacions consulars.

Descàrrega de les paperetes en línia

Les eleccions catalanes d'enguany seran les primeres després de la supressió del 'vot rogat', per tant, els electors rebran la documentació al seu domicili sense haver de fer cap sol·licitud prèvia. Ara bé, totes les persones que no rebin la documentació ni les paperetes se les podran descarregar de forma telemàtica a través del portal web que el departament de la Presidència de la Generalitat habilitarà de forma puntual per aquest tràmit.

Ho podran fer des del moment en què es proclamin les candidatures fins al 9 de maig i, per preservar l'anonimat, els electors no podran descarregar-se únicament la papereta de la formació política a la qual vulguin votar, sinó totes les paperetes de les formacions que es presentin en la vostra circumscripció.

Electors del CERA temporalment a Espanya

Els electors del CERA que es trobin temporalment a Espanya durant el procés electoral podran sol·licitar el vot per correu a partir de la data de la convocatòria fins al dia 2 de maig, fet que no els implicarà la baixa al CERA. En aquest cas, hauran d'omplir de forma presencial una sol·licitud en qualsevol oficina de Correus d'Espanya o bé se la podran descarregar de forma telemàtica al portal de tràmits de l'INE. Posteriorment, hauran d'adreçar aquesta sol·licitud a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província, tràmit que s'haurà de ferde forma presencial en una oficina de Correus.

Els electors rebran la documentació electoral en la direcció d'Espanya que hagin indicat a la sol·licitud i podran enviar el seu vot per correu certificat no més tard del dia 8 de maig. En cap cas aquests electors podran votar de forma personal a la mesa electoral.

Residents ERTA i electors no inscrits ni al CERA ni a l'ERTA

Els electors que no estiguin inscrits al CERA i resideixin de forma temporal a l'estranger, és a dir, des de fa menys d'un any, cal que es donin d'alta al registre d'Espanyols Residents Temporalment Absents (ERTA). La sol·licitud s'ha de formular de forma presencial en les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del 25è dia posterior a la convocatòria de les eleccions, és a dir, el 13 d'abril.

En el cas que els ciutadans ja formin part de l'ERTA des de fa, almenys, un any, és possible que el consolat els exigeixi inscriure's al registre CERA, canvi que només es podrà fer durant la setmana del 6 al 12 d'abril.

Pel que fa als electors residents a l'exterior no escrits ni al CERA ni a l'ERTA, només podran exercir el seu vot de forma presencial, desplaçant-se a Catalunya el dia 12 de maig o exercint el vot anticipat per correu fins al 8 de maig.