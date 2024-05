El truc per deixar les paelles brillants

Els estris de la cuina poden ser difícils de netejar, segons com o què cuinem. Les paelles solen ser els estris més difícils d'higienitzar correctament i és que normalment s'embruten de greix, entre altres. Quan netegem si no ho fem correctament, aquest greix s'incrusta a les paelles, fent que encara sigui més difícil de retirar. Les paelles mal netejades poden fer olor de cremat i quedar negres. Però, no et preocupis, avui et donarem els trucs per deixar-les impecables.

Encara que pensis que això et portarà hores i hores de fregat o uns quants cicles al rentaplats, estàs equivocat. Simplement, has de trobar el mètode ideal perquè quedi com a nova i en aquest cas no és mitjançant un rentatge mecànic.

Prepara't perquè et donarem la solució infal·lible per recuperar les paelles i que cuinin els nostres plats més deliciosos amb la màxima qualitat. Només necessitaràs dues coses: sabó Beltrán i un tovalló. Posa una cullerada de sabó a la paella i reparteix-lo amb el tovalló fins que no quedi ni una sola part tacada sense cobrir. Amb aquest mateix tovalló, tapa el cul i deixa-la cara amunt durant uns cinc minuts perquè el sabó faci el seu efecte.

Les paelles solen quedar ben brutes després de cuinar / freepik

Un cop hagi passat aquest temps, agafa un fregall de metall i, amb unes gotes de detergent de rentaplats, frega la zona fins a eliminar aquestes clàssiques taques de color marró. Esbandeix-la amb aigua i observa el resultat final de la teva vella paella, que ara semblarà nova. A part de treure-li les incrustacions que solen quedar aquí enganxades i en tota la superfície en general, li podrà, fins i tot, tornar la brillantor.

Hi ha un altre producte que ni t'imagines que les deixa com a noves

Però hi ha un altre producte que neteja en qüestió de segons el cul de les nostres paelles, encara que des d'aquest moment, et diem que és un producte que és poc ecològic pels seus components. Ho ha explicat "la ordenatriz" al programa 'I ara Sonsoles'.

Compra a qualsevol supermercat un esprai per netejar xemeneies. Sí, el que sents: xemeneies.

Ruixa el cul de les teves paelles amb ell i amb un fregall i, neteja una mica. Veuràs que desapareix com per art de màgia el color negre i torna a estar brillant.