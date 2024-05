Un grup de jutges difon una guia contra l'amnistia a través del correu del CGPJ

Un grup de jutges ha difós una guia contra l'amnistia a través del correu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), segons ha publicat 'La Vanguardia'. Més de 5.000 jutges en actiu van rebre el dilluns 20 de maig aquest document, elaborat per la Plataforma Cívica per la Independència Judicial. La guia facilita formularis per elevar qüestions d'inconstitucionalitat o qüestions prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per així paralitzar la llei d'amnistia, que aquest dijous s'aprova definitivament al Congrés dels Diputats. Fa poc més d'un mes, a principis d'abril, la guia 'antiamnistia' ja es va difondre en un xat corporatiu de jutges i va crear polèmica entre els magistrats.

A l'abril, el document va ser penjat pel magistrat Jaime Lozano, membre del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa i també de la Plataforma Cívica per la Independència Judicial. En aquella època, la guia tenia 127 pàgines i ara ja en suma 201, segons el document que la plataforma té penjat al seu web. Detalla als magistrats com plantejar "qüestions d'inconstitucionalitat i prejudicials europees sobre la llei d'amnistia". De fet, la Plataforma Cívica defensa que l'informe és "un document d'ajuda i de suport per als magistrats". "El procés de tramitació no ha eliminat cap dels seus evidents vicis d'inconstitucionalitat i de contrarietat de la normativa europea sobre la salvaguarda de l'estat de dret, contra la malversació i contra el terrorisme", raona l'entitat, creada el 2010 amb l'objectiu de lluitar per la "despolitització de la justícia".

"Les agressions de la llei d'amnistia a la separació de poders, a la seguretat jurídica i, sobretot, al principi d'igualtat són manifestes", ha continuat la Plataforma Cívica per la Independència Judicial. "Encara que es dicta sobre una forma de llei, en realitat no és una disposició general, sinó un acte singular d'excepció fruit d'un pacte polític, una devolució de favors entre membres de la classe política", critica amb vehemència l'entitat.

Segons 'La Vanguardia', diversos jutges han qüestionat l'enviament d'aquesta guia a través del servidor del CGPJ i ho han qualificat d'una iniciativa "molt greu i sense precedents". "És intolerable que se'ns intenti influir. Mai havia vist una cosa així", censuren diversos magistrats, que es mostren sorpresos que el CGPJ no hagi frenat l'enviament del document o amonestat els remitents.