Una estudiant de Girona guanya la tercera Beca ICG d'innovació en hostaleria

L'estudiant de l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona Roser Juanola Subirós es va emportar ahir el primer premi de la tercera Beca ICG pel seu projecte #BIS, que aposta per crear un espai gastronòmic vinculat a la tradició teatral al barri del Poble Sec de Barcelona. A banda de la guanyadora, tres estudiants més del centre gironí han resultat finalistes: la primera finalista, Laura Alcaide Simón; el segon, Jesús Manuel Ponte Rafaele i el tercer, Marc Colomé Molist.

En una cerimònia presidida pel conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, al Palau de Pedralbes, Juanola va rebre el guardó, que consisteix en una beca per cursar el Màster en Innovació i Gestió de Restaurants a la facultat de ciències gastronòmiques Basque Culinary Center, valorada en 8.500 euros.

El guardó, apadrinat en aquesta edició pel reconegut xef Josep Maria Castaño, que lidera el Restaurant Malena de Gimenells (Segrià), ha reconegut el treball pel seu caràcter innovador i la seva viabilitat així com «pel domini demostrat en l'ús i aplicació de les solucions tecnològiques» per «augmentar l'eficiència i la productivitat».

El restaurant ideat per Roser Juanola Subirós es desenvolupa en una zona de la ciutat comtal que destaca per la seva tradició teatral i apostarà per la «cuina d'autor» en la seva carta.

Tres eixos resumeixen l'essència del projecte guanyador: la cuina avançada, amb quatre menús degustació (vegetarià, celíac, low cost i exquisit), la tecnologia, mitjançant l'ús d'aplicacions informàtiques per a la gestió i tecnologies de mobilitat que facilitin les reserves i millorin l'experiència del client, i el teatre, a través de promocions teatrals que serviran com a atractiu per al públic.

D'una altra banda, la institució on s'ha format la jove, l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, ha estat guardonat amb una dotació econòmica per la seva «labor i qualitat formativa» amb les eines de software ICG: FrontRest, TeleComanda i ICGManager.

Quaranta candidats



A la tercera edició d'aquesta beca s'hi han inscrit 40 estudiants de diferents instituts-escoles de tot Catalunya que han finalitzat aquest any els estudis en el Grau Superior de Formació Professional de Direcció de Serveis de Restauració o Cuina, i han estat seleccionats deu finalistes i una guanyadora.