El sector pirotècnic espera igualar les vendes de 2017 per la revetlla de Sant Joan

El sector pirotècnic afronta amb bones perspectives la revetlla de Sant Joan. Aquest 2018 les vendes estan anant a bon ritme i el sector pirotècnic català espera arribar als 18 milions d'euros, la mateixa xifra que el 2017. Segons el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, les pluges de les darreres setmanes no els han anat a favor però confien que les vendes s'animin aquests últims dies coincidint amb les bones previsions meteorològiques per al cap de setmana.

Alguns establiments fins i tot són més optimistes. «Estem molt il·lusionats amb aquest Sant Joan, les vendes estan animades», afirma el propietari de Patam.com, una empresa de Riudellots de la Selva que porta molts anys en el sector. Aquest és un dels centenars d'establiments, entre casetes i locals, que tenen autorització per vendre articles pirotècnics a Catalunya durant aquesta època.

Van iniciar la campanya a principis d'abril i des de llavors han venut un 22% més que l'any passat. Una dada molt positiva tot i que recorda que les vendes es concentren sobretot els últims dies. «Serà llavors que sabrem si ha anat bé o molt bé», afegeix. Les sensacions, però, són molt positives.

El sector ha fet un esforç en els últims anys per oferir paquets i descomptes per a totes les butxaques. Segons Busquets, hi ha clients que es gasten més de 20 euros i d'altres que poden arribar a pagar més de 500 euros. La despesa mitjana de les famílies se situa en uns 40 euros. I entre els productes més sol·licitats, hi ha les cebes i les bengales per al públic infantil juntament amb les apostes de color i fantasia com són les fonts lluminoses, els coets i les bateries de color. Per als amants dels petards sorollosos, un any més lideren el rànquing els «xinos», els «americanos» i els trons de metxa.

En Joan, un client que ha acudit a la botiga, s'ha gastat 25 euros amb un lot que inclou una barreja de productes. «És per a la meva filla; el que busco és sobretot la seguretat i després coses lluminoses com ara bombetes que no facin gaire fressa», segons detalla.