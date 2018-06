Socorristes de la Creu Roja vetllaran per la seguretat de 10 platges gironines

La Creu Roja estarà present a 10 platges del litoral gironí aquesta temporada d'estiu, amb un desplegament de 25 professionals que vetllaran per la seguretat i la salut de banyistes a l'Escala, Castelló d'Empúries i Begur.

La temporada passada, la Creu Roja va dur a terme més de 5.000 atencions, fonamentalment assistències sanitàries (4.703 atencions i 44 rescats), però es va incrementant el nombre d'assistències socials, com el servei de bany adaptat per a persones amb discapacitat (424 atencions) o l'atenció a nens i nenes extraviats (240).

Quant als perfils de les persones ateses, n'hi ha diversos tipus. D'una banda, majors de 65 anys; infants a causa de ferides, contusions lleus, cops de calor; persones amb patologies prèvies o malalties cròniques que factors com les altes temperatures o la deshidratació potencien; també estrangers que desconeixen l'idioma i les condicions de la platja; i joves que de vegades adopten conductes insegures o imprudents per omissió o desconeixement, com ara accedir a zones no permeses o perilloses, banyar-se sota l'efecte del consum de substàncies, per capbussades o per allunyar-se massa de la costa.