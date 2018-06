El garrotxí Albert Bramon, nou subdelegat del govern espanyol a Girona

L'historic socialista garrotxí Albert Bramon Vives (Sant Joan les Fonts, 1956) serà el nou subdelegat del govern espanyol a Girona en substitució del popular Juan Manuel Sánchez-Bustamante. Tres setmanes després de la moció de censura, les comarques gironines ja tenen nou subdelegat de l'Estat. Segons ha pogut confirmar Diari de Girona, Bramon -professor i director de l'INS La Garrotxa des del 2004- ha estat l'escollit.

Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Bramon és el primer secretari de l'Agrupació del PSC Olot-La Garrotxa des del 2003 i vocal de la federació a les comarques gironines des del 2014.

La seva trajectòria política ha estat estretament lligada a Olot, on va ser regidor de l'Ajuntament entre 1983 i 1987 i entre el 1991 i el 2003, com a portaveu del grup municipal entre 1991 i 1999 i al govern com a rimer Tinent d'Alcalde i Regidor de governació, via pública, personal, esports i joventut entre 1999 i 2003, temps en el qual també va ser diputat provincial a la Diputació de Girona.

Bramon ha format part de les llistes del PSC per Girona en les dues últimes eleccions al Parlament, com a número 9 als comicis del 21 de desembre de 2017 i com a número 3 a les del 2015, encara que no va sortir elegit.