Joan Olòriz presidirà una nova comissió del Congrés de Diputats

El diputat d'ERC Joan Olòriz i l'exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido presidiran les dues noves comissions creades al Congrés per adaptar-se a l'estructura ministerial del nou govern. Olòriz es farà càrrec de Ciència, Innovació i Universitats i Zoido de Política Territorial i Funció Pública.

El ple del Congrés va aprovar el dimarts passat per unanimitat la creació d'aquests dos nous òrgans parlamentaris. Zoido i Olòriz prendran possessió del seu nou càrrec demà. Aquest dia, a més, també ocuparan els seus nous llocs els dos vicepresidents i els dos secretaris que acompanyaran a l'exministre i el diputat de Girona a la mesa de les noves comissions.

Previsiblement la seva «estrena» com a presidents arribarà el juliol amb les comparaixences dels titulars d'aquests dos ministeris: Meritxell Batet (Política Territorial) i Pedro Duc (Ciència). Aquell dia tots els ministres aniran al Congrés a explicar els seus plans al capdavant de les seves respectives carteres.

Segons el Règim Econòmic i Ajudes dels Senyors Diputats, els presidents de cadascuna de les comissions del Congrés reben 1.431,31 euros al mes per despeses de representació. Això deixa el seu sou mensual entre 6.069 i 5.115 euros en funció de la circumscripció per la qual hagi estat triat cadascun. A part també tenen la possibilitat de contractar un assistent i d'utilitzar els cotxes reservats per als presidents.