Dipsalut cedeix desfibril·ladors per cardioprotegir les platges gironines

Un estiu més, Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, cedeix desfibril·ladors per cardioprotegir les platges gironines. Aquests aparells se cedeixen temporalment a ajuntaments del litoral gironí i a entitats sense ànim de lucre que duen a terme serveis de vigilància i socorrisme. S'afegeixen als desfibril·ladors que ja tenen aquests ens i serveixen per reforçar la seva xarxa o per cobrir platges que, d'altra manera, no podrien comptar amb desfibril·lador.

Fins el moment, se n'ha cedit vint-i-quatre. Seran per a platges dels municipis de Castelló d'Empúries, Begur, L'Escala, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret i Blanes

Aquests desfibril·ladors, anomenats «lliures», se cedeixen de manera temporal per cardioprotegir activitats de temporada i/o considerades de risc, ja sigui per les característiques que presenten o pel fet que s'hi concentren moltes persones. Poden demanar-ne, dirigint-se a Dipsalut, tots els ajuntaments i entitats sense ànim de lucre.

Són aparells idèntics als que l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha implantat arreu de la demarcació en el marc del programa «Girona, territori cardioprotegit», els quals ja han permès recuperar trenta-vuit persones que havien patit una aturada cardíaca.