Cau la banda dels lladres «runners» a Girona

La banda que robava a la província de Girona i que els Mossos d´Esquadra han desmantellat aquesta setmana a l´àrea de Barcelona actuava en grup de tres i sempre al vespre. Segons la policia, efectuaven els robatoris en grups de tres, un esperava al cotxe lluny de la casa i els altres dos irrompien a la casa quan era buida durant el vespre. Els habitatges escollits eren d´alt poder adquisitiu i a prop d´àrees boscoses on amagar-se i per poder fugir-ne sense aixecar sospites.



Gran preparació física

El Sotsinspector Carles Martínez de la Divisió d´Investigació Criminal (DIC) va explicar ahir el matí que el grup criminal era molt especialitzat i que el seu modus operandi requeria una gran preparació física. De fet, segons ha destacat durant l´any d´investigació se´ls ha vist preparant-se, anant a córrer -runners- a muntanya, entre altres.

Els presumptes autors triaven a les cases, habitualment de quatre vents o aparellades, i robaven diners, joies i petits aparells electrònics. Hi entraven quan el sol es ponia, s´amagaven a bosc i el tercer individu se n´anava a un altre municipi, que estava a distància d´entre «25 a 30 quilòmetres». Un cop entraven a robar, els dos individus tornaven a bosc i aquí triaven el botí. Després anaven «caminant buscar el cotxe, a vegades poden caminar quare o cinc hores», va ressaltar el sotsinspector.

Per tal que la policia no els enxampés, disposaven de diferents vehicles per cometre els robatoris i es desplaçaven per tot el territori català emprant tècniques de contra vigilància.

Els Mossos de la Divisió d´Investigació Criminal (DIC) van detenir el 25 de juny sis homes de nacionalitat albanesa i una dona de nacionalitat equatoriana, veïns de Barcelona i Badalona, com a presumptes autors d´un delicte de pertinença a grup criminal. Se´ls relaciona amb 102 robatoris amb força a domicili de tot Catalunya. El dia 27 de juny els detinguts van passar a disposició judicial. El jutge va decretar l´ingrés a presó per sis d´ells i llibertat amb càrrecs pels altres dos.

Les comarques gironines on han actuat sobretot són a l´Empordà, la Selva i algun fet al Ripollès. Martínez destaca que el 95% dels fets que ha comès la banda han estat en territori gironí. a investigació continua oberta i no es descarten més detencions.



Especialitzats i sense indicis

Les diverses gestions d´investigació dels Mossos van permetre determinar que els robatoris eren comesos per un mateix grup. El sotsinspector ha destacat que la investigació ha durat un any per la seva complexitat. Ja que en aquest cas, «són gent molt i molt especialitzada i molt difícils de detectar» i «no deixaven indicis». Per això els agents hi han dedicat moltes hores per poder arribar fins al final.

Els investigadors van comprovar que els lladres disposaven de diferents vehicles per cometre els robatoris, amb els quals es desplaçaven per tot el territori català emprant tècniques de contravigilància per tal de dificultar la tasca policial.

El grup aconseguia els cotxes comprant-los de segona mà a nom de terceres persones. Un cop consideraven que el vehicle estava molt vist o que podia haver estat detectat per la policia el tornaven a revendre.

Els agents van contrastar que tot i ser un grup format per unes 10 persones, sempre efectuaven els robatoris en grups de tres. Un d´ells esperava al cotxe, lluny de la casa en qüestió, i els altres dos irrompien al domicili quan no hi havia ningú. El nucli dur del grup estava format per quatre individus i la resta participaven de forma aleatòria en els fets. Cadascun dels membres de la banda tenia la seva tasca i especialització alhora de cometre els cops o preparar-los. Els robatoris sempre els cometien en la franja horària del vespre. Mai passaven per davant del domicili, ni en l´arribada ni en la fugida, així no aixecaven sospites. El que sí feien, ha dit Martínez, és tenir estudiar cada habitatge i hi solien entrar sense fer danys o com a molt forçaven alguna finestra o porta, amb un tornavís o palanca.

Els vehicles utilitzats eren sempre comprats de segona mà i a nom de terceres persones, generalment de pocs recursos.

El dia 25 de juny els agents van establir un dispositiu que va permetre detenir 8 persones de l´organització i es van realitzar set entrades i escorcolls als domicilis que els arrestats tenien a Barcelona i Badalona. Uns domicilis que la policia ha tardat de detectar ja que en molts casos hi vivien de lloguer, no estaven al seu nom o bé, pagaven un lloguer en negre, ha explicat el sotsinspector.