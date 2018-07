Els Mossos fan xerrades a la UdG sobre violència masclista i tallers d'autodefensa

Xerrades per prevenir la violència masclista i tallers de defensa personal. Aquests van ser els objectius amb què els Mossos d'Esquadra de Girona van entrar a la Universitat de Girona (UdG), amb la pretensió d'arribar als joves i donar-los eines per prevenir els delictes sexuals. Aquí, els agents posen el focus en l'oci nocturn i insisteixen en el que cal tenir en compte quan se surt de festa. A més, també expliquen als futurs educadors socials, psicòlegs, metges i infermeres sobre com han de coordinar-se amb la policia davant casos reals.

A diferència de les xerrades que es fan a secundària, aquí els Mossos exemplifiquen allò que expliquen amb denúncies reals. Casos que han de servir, com explica la sotsinspectora Rosa Negre, per insistir que, davant un abús o agressió, «com a societat no s'hi val mirar cap a l'altre costat». En paral·lel, els agents també ensenyen tècniques d'autoprotecció i defensa personal a les universitàries. L'objectiu és que, si es troben en una situació de risc, aprenguin què han de fer per fugir-ne.

Als instituts, els agents aborden situacions de violència dins la parella i els riscos que suposen les noves tecnologies. A la universitat, sobretot, posen l'accent en com prevenir agressions i abusos sexuals en l'àmbit de l'oci nocturn. Negre, sotsinspectora i cap de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC), subratlla que molts delictes sexuals no consten a les estadístiques, però hi són, i deixen «conseqüències traumàtiques» a les víctimes. «En cap cas l'entorn ha de criminalitzar la víctima, ni relativitzar el fet, i davant una situació de vulnerabilitat, allò que cal és socórrer-la», subratlla la sotsinspectora. «Aquí entra en joc la responsabilitat personal i el compromís de saber aparcar la festa quan s'està davant d'un d'aquests casos», afegeix.



Casos reals

Amb l'objectiu de remoure consciències, a l'hora de dur a terme les xerrades, els Mossos exposen casos reals als universitaris. Es tracta de denúncies que han arribat a les comissaries i que, com precisa Negre, «situen els alumnes davant aquelles línies vermelles» i els fan veure que uns tocaments sempre són delicte o que una relació sexual ha de ser consentida del principi a la fi.

A la UdG, les xerrades es concentren a les aules de graus com els de Criminologia, Psicologia, Educació o Ciències de la Salut. Al llarg del curs 2017-2018, els agents n'han fet cap a una quinzena entre universitaris de primer i segon curs. Però els Mossos d'Esquadra també han entrat a cursos superiors per traslladar als futurs professionals com hauran de coordinar-se amb ells a l'hora de detectar o tractar una situació de violència masclista. En total, fins ara, han arribat a més de 1.500 alumnes de la UdG.



Tallers d'autoprotecció

D'altra banda, els Mossos també passen a la pràctica. Ho fan impartint tallers d'autoprotecció i defensa personal. Són cursos d'unes tres hores que serveixen com a crèdits de lliure elecció. S'ensenya a saber com reaccionar quan la víctima es troba davant una situació de risc i l'objectiu prioritari és evitar l'agressió; i en últim terme, fugir, si cal, donant un cop momentani de distracció a l'agressor. Les estudiants van practicar les tècniques a l'aula.