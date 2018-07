Tres detinguts a la Jonquera per estafa i blanqueig de capitals a gran escala

La Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a tres persones a la Jonquera acusades d'estafa i blanqueig de capitals a a nivell estatal i internacional mitjançant el « phishing bancari». L'operatiu s'ha saldat amb una trentena de detinguts i dues persones investigades.

En el cas de Catalunya, les detencions s'ha produit en un seguit de localitats diferents: 16 persones a Lleida, tres a Barcelona i tres més provinents de les comarques gironines - concretament a la Jonquera - mentre que a la resta de l'Estat s'han detingut quatre a Castelló i quatre més a Torrejón de Ardoz. A banda, també resten en investigació dues persones més de Castelló i Tarragona.

El grup obtenia les dades vinculades a les targetes de crèdit tant a través de l'ús d'enginyeria social, en què s'enganyava els seus vertaders titulars, com adquirint els corresponents scripts per lots a la Deep Web, que posteriorment s'utilitzaven per fer les transaccions econòmiques.



Tres anys de recerca

La investigació, que ha portat per nom «Gravelinas», es va iniciar l'any 2015 després que el representant d'una cadena de supermercats denunciés que l'empresa era víctima de múltiples estafes pel mètode del « phishing bancari», on els lladres presumptament obtenien els noms d'usuaris, de contrasenyes i altres detalls de targetes de crèdit.

Els agents de la Guàrdia Civil van constatar que els caps del grup comptaven amb una alta qualificació en el camp de la tecnologia financera i moviment electrònic de capitals. L'evolució de la investigació va culminar quan el grup va deixar de captar informació personal per a la utilització de les targetes, que aconseguien a partir de targetes clonades procedents de 13 països –Suècia, Suïssa, Corea del Sud, França, Colòmbia, Japó, Luxemburg i els Estats Units- adquirits a través de la Deep Web. A partir d'aquí, i gràcies a un entramat societari d'empreses pantalles, procedien a fer compres de béns que no existien i transaccions a través de terminals de punt de venda (TPV). Un cop tenien els arxius de processament per lots aconseguien automatitzar peticions de compra en molt curt termini de temps.

D'aquesta manera, ordenaven una quantitat elevada d'operacions abans que les entitats bancàries se n'adonessin i bloquegessin les targetes. En algunes ocasions, les quantitats defraudades podien arribar fins als 12.500 euros en una sola operació. Segons la Guàrdia Civil, els diners acabaven en mans de l'organització després de passar per l'entramat financer.



El material trobat

En el transcurs de la investigació –en tres fases diferents entre el febrer, maig i juny- s'han practicat quatre registres domiciliaris i nombrosa documentació, plàstics per a targetes de crèdit, material informàtic específic, cinc terminals de venda electrònica, disset telèfons mòbils d'alta gamma i s'han bloquejat 64 comptes bancaris. Les diligències del cas s'han entregat al jutjat d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional ja que és l'òrgan competent per a la internacionalització d'aquest cas.