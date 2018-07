Aprovat el projecte de la nova llei vitivinícola de Catalunya

El Govern va aprovar, ahir, el Projecte de llei vitivinícola de Catalunya, que ja està llest per iniciar la tramitació parlamentària. La norma ha de permetre seguir aprofundint en les garanties de qualitat que caracteritzen els vins catalans, emparats en les 12 denominacions d'origen catalanes, i que han estat la clau per augmentar la seva quota de mercat. En aquest sentit, la nova llei, que actualitza la del 2002, busca «adaptar-se a l'europea i donar cobertura amb una norma amb rang de llei d'àmbits regulats per normes comunitàries o estatals, especialment la viticultura, en diferents qüestions no regulades en l'esmentada llei catalana actual, com ara les autoritzacions de plantació i replantació, el potencial vitícola i la creació del catàleg de varietats, entre d'altres», informa la Generalitat.