Cent piscines a Girona per mullar-se per la malaltia

Un centenar de piscines gironines participen diumenge en el «Mulla't per l'Esclerosi Múltiple», una iniciativa solidària de la Fundació Esclerosi Múltiple per recaptar fons per lluitar contra la malaltia i conscienciar la població. En total, 101 equipaments entre piscines, clubs esportius i càmpings i més de 200 voluntaris hi contribuiran.

Aquesta iniciativa celebra enguany el 25è aniversari, ja que va néixer l'any 1994 amb 67 piscines, mentre que diumenge seran 621 arreu del país. A Girona hi ha vuit piscines, com la de la Devesa, o les de Banyoles, Olot i Besalú, que han participat ininterrompudament a la campanya en aquest quart de segle. L'acte central de la campanya a Girona serà a la piscina olímpica del Geieg al complex esportiu de Sant Ponç. A les 11 del matí hi haurà un aiguazumba i posteriorment Begonya Matesanz, afectada per la malaltia, cantarà la cançó LluitEM de sobre la lluita contra l'esclerosi múltiple. El president del Geieg, Francesc Cayuela, va destacar ahir que la voluntat de la institució, que col·labora en la campanya des de l'any 2000, és «convertir el dia en una festa, més enllà d'una nedada».

En el mateix sentit, la directora de Comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple, Íria Saà, va assenyalar que són moltes les entitats i clubs que preparen iniciatives perquè «el Mulla't no es quedi només a la piscina».

Així, va remarcar la delegada de la fundació a Girona, Maria Josep Muñoz, aquest any s'han pensat activitats per donar «un caire molt familiar» a la campanya, que en el cas dels càmpings gironins s'allargarà fins a l'agost.



Adaptar-se als infants

Saà va explicar que la recaptació d'enguany es destinarà a projectes nous per donar resposta a les necessitats dels nens afectats i les famílies. «Volem adaptar materials per als nens, acostar-nos a l'escola i tenim un pla per a pediatria i oftalmologia perquè a vegades costa arribar al diagnòstic», va avançar ahir.