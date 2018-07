L'Ajuntament de Ripoll expropia la finca de La Torre però no sap quin ús en farà

La finca de La Torre de Ripoll serà expropiada per l'Ajuntament de Ripoll a petició dels seus propietaris, segons explica el regidor de serveis econòmics Josep Maria Creixans. Per fer-ho, es liquidarà en vuit terminis de 79.125 euros, fins a sumar els 633.000 als quals ascendeix el conveni entre ambdues parts. El mateix Creixans afirma que «encara no sabem quin ús donar a aquell espai», ja que l'Ajuntament no tenia previst d'haver-lo d'adquirir encara.

Considerada com un bé cultural d'interès local, la finca de La Torre es troba a la carretera de Barcelona, en un paratge que fa mig segle era una de les poques edificacions del sector, però que amb els anys ha quedat rodejada d'immobles de nova construcció. A l'edifici no hi viu ningú i l'Ajuntament estava obligat a expropiar-lo segons es deriva del POUM del municipi, un cop determinat el seu preu just. Els terminis es co