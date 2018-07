El desdoblament de la línia de Puigcerdà podria començar al Vallès el 2019

El desdoblament de la línia de tren R3 ha figurat en l'agenda de l'Associació Xarxa C-17 des de la seva creació. L'alcalde de Granollers i president de l'agrupació, Josep Mayoral, deia ahir, a Torelló, on es va celebrar l'assemblea anual de l'entitat que agrupa els ajuntaments dels municipis del traçat de la carretera que connecta el Vallès, Osona i el Ripollès, que el col·lectiu està satisfet amb els avenços en el desdoblament de la línia entre Parets i la Garriga, que es concreten en els estudis d'impacte ambiental que ja s'han elaborat o els projectes d'eliminació de dos encreuaments de vies, a Granollers, valorats en un milió d'euros.

Amb tot, però, els alcaldes de la xarxa creuen convenient seguir pressionant perquè les expectatives, que són altes, «no decebin», i que l'any 2019 es puguin començar a veure les obres. Segons calcula la mateixa xarxa, durant els dos darrers anys s'ha captat inversió al territori per valor de 90 milions d'euros. Amb l'estudi d'impacte ambiental acabat, la Xarxa C-17 veu el desdoblament per fases de la línia R3 una mica més a prop. De fet, pronostiquen que el desdoblament del tram Parets-la Garriga podria començar el 2019. Els membres de la xarxa han assegurat que insistiran perquè així sigui. La inversió total d'aquest desdoblament parcial superarà els 30 milions d'euros. Els alcaldes van acordar demanar una reunió amb el ministre de Foment, José Luís Ábalos, i el nou president d'Adif. L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va explicar que l'objectiu de la trobada passa per continuar reclamant que el desdoblament arribi fins a Vic i, després, fins a Ripoll. «Aquest és l'objectiu inicial que es va plantejar la xarxa», va insistir.

Una altra de les qüestions que va tractar l'assemblea és la congestió habitual de la carretera C-17, per on cada dia transiten 94.000 vehicles. Els alcaldes defensen la construcció d'un tercer carril. En aquesta sentit, Mayoral va explicar que ja s'ha tancat l'acord entre el Govern i els ajuntaments de Granollers, Parets, Lliçà d'Amunt i d'Avall. Segons el batlle, les obres serviran per contribuir a una millora notable de la mobilitat a la carretera i la conseqüent reducció del trànsit. Es preveu que la licitació sigui el 2019. En l'àmbit assistencial i de salut, Josep Mayoral va defensar la proposta de la posada en marxa d'un servei de radioteràpia en l'eix de la C-17. Encara per concretar, la idea és que els usuaris ja no s'hagin de desplaçar fins a l'hospital Plató de Barcelona, sinó que puguin rebre els seus tractaments a l'Hospital de Granollers. L'operació tindria un cost al voltant d'uns 5 milions d'euros. Per últim, de cara al 10 d'octubre, a Vic s'han programat unes jornades específiques que analitzaran les potencialitats del corredor de la C-17 per als vehicles elèctrics.