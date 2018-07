Les dones militars es podran tatuar les mateixes parts del cos que els homes

Les properes convocatòries de selecció de nous membres de les Forces Armades canviaran, informava, ahir, el Ministeri de Defensa, que vol «deixar clar» el «compromís amb la igualtat de dones i homes als Exèrcits». Les noves bases inclouran un paràgraf que indicarà «expressament» que «els tatuatges, argolles, espigues i insercions, automutilacions o similars no seran visibles quan es vesteixi l'uniforme de les Forces Armades comú per a la dona i l'home». Fins ara, una apirant a militar podia quedar exclosa dels processos de selecció si en vestir l'uniforme de la «modalitat exclusivament femenina» mostrava tatuatges o pírcings. Una de les peces d'aquesta vestimenta és la faldilla, de manera que una dona amb un tatuatge a la cama podia no passar el tall en els processos de reclutament de nous efectius. Defensa recorda que l'ús de l'uniforme femení és «opcional» i que la vuitena norma de l'ordre que regula la uniformitat de les Forces Armades estableix que «en les formacions amb armament el personal femení usarà pantalons», mentre que «en les formacions sense armament el cap d'unitat podrà autoritzar l'ús optatiu de faldilla». En aquest context, el Ministeri que dirigeix Margarita Robles recorda que tota norma jurídica «ha de ser respectuosa amb els principis i valors constitucionals d'igualtat» i ha de complir la Llei Orgànica 3/2007 per a l'igualtat efectiva d'homes i dones. A criteri del Ministeri, la normativa militar actual no va en aquesta direcció i incompleix el precepte 6.1 de la Llei d'igualtat, que considera «discriminació directa per raó de sexe la situació en què es troba una persona que sigui, hagi estat o pogués ser tractada, en atenció al seu sexe, de manera menys favorable que una altra [persona] en situació comparable». La modificació que planteja el Ministeri és «una conseqüència lògica de la plena integració a les Forces Armades».