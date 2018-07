Ensenyament permetrà prorrogar la gestió del menjador a les AMPA

Ensenyament vol que les AMPA catalanes que ho vulguin puguin continuar gestionant els menjadors escolars el proper curs. El secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Carles Martínez, ha anunciat aquest matí en declaracions a TV3 que el Departament permetrà prorrogar durant un any els convenis que els consells comarcals tenien amb les associacions de pares i mares i s'ha compromès a "regularitzar" aquesta situació de cares al curs 2019-2020.

Les AMPA fa mesos que estan en peu de guerra després que els ens comarcals els comuniquessin que no els podien renovar els convenis de gestió que tenien fins ara perquè la nova llei de contractació obligava a convocar concurs públic per oferir el servei. Ensenyament es va comprometre a trobar la fórmula legal i dijous passat es va reunir amb representants dels consells comarcals de les comarques gironines per explicar-los la possibilitat d'allargar el servei.

L'anunci, però, es produeix a poques setmanes de l'inici del nou curs escolar i alguns consells ja han alertat que no veuen viable tirar-ho endavant. És el cas del Baix Empordà, una de les comarques afectades per aquesta situació. El seu president, Joan Català, ha assegurat que tiraran endavant el canvi perquè el consell assumeixi els set menjadors que fins ara gestionaven les AMPA perquè considera l'anunci de la Generalitat una "declaració d'intencions" que no té "base jurídica". Segons diu, si fessin efectiva la pròrroga ho haurien de fer amb informes negatius dels funcionaris i no poden assumir-ho.

"A la reunió ja els vam dir que fessin algun document que avalés això però ens van dir que ells també estan pendents d'informes per saber si poden fer-ho", ha dit Català. Per això, ha explicat que inclouran el servei d'aquests menjadors al paquet que van adjudicar l'any passat perquè el plec de condicions ho permet. "No és un servei qualsevol i s'ha de garantir", insisteix Català.

Des del Consell Comarcal del Gironès, el seu president Jaume Busquets ha explicat que continuaran "com fins ara" si no els diuen el contrari però reclama al Departament que "s'espavili" per trobar la fórmula jurídica per resoldre la situació.

El Pla de l'Estany, per la seva banda, ha anunciat que prorrogarà el servei durant un any però que farà signar un document a les associacions de pares i mares on renunciïn explícitament a gestionar els menjadors el curs 2019-2020. El seu president, Jordi Xargay, ha assegurat que no estan "tranquils" i, tot i que li semblen bé les declaracions del Departament, demanen "fets". Xargay ha assegurat també que la fórmula del document de renúncia s'ha consensuat amb Ensenyament i alerta les AMPA que si volen que la pròrroga sigui efectiva l'han de signar.



El decret de menjadors

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ja va avançar aquest cap de setmana que calia elaborar el decret de menjadors perquè les famílies puguin com a mínim participar en la gestió del menjador escolar dels seus fills, si no en podien fer la gestió directa que, segons va dir, "és més complicat". A banda d'aquesta gestió ''més apropada'' al centre i al territori, Bargalló va dir que cal regular altres aspectes com ara les mesures sanitàries i nutricionals en aquest text.