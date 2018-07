El regidor Pep Berga serà l'alcaldable del PDeCAT a Olot en les municipals

L'actual regidor d'Edudació i Cultura i primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament d'Olot, Pep Berga, ha estat escollit com a alcaldable del Partit Demòcrata per a les eleccions municipals del 2019, L'assemblea local del PDeCat va escollir Berga dilluns al vespre, en una assemblea a la qual va assistir la coordinadora general del partit, Marta Pascal.

«Estic molt il·lusionat per emprendre aquest repte amb el qual volem continuar treballant en molts més projectes per a Olot», va afirmar Pep Berga, que va anunciar l'inici de contactes per definir la llista per a les eleccions municipals del 2019. «Serà un equip renovat, de persones molt preparades i que provenen d'àmbits molt diferents. També vull que m'acompanyin alguns dels regidors de l'actual equip perquè ens puguin aportar la seva experiència al nostre projecte per continuar fent d'Olot una de les ciutats mitjanes del país amb més projecció del moment», va dir.