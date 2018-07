Els usuaris de la Fundació Autisme Mas Casadevall exposen a la Bisbal

El Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà acull fins al 16 de desetmbre una mostra del projecte «FangTEA't», una iniciativa de la Fundació Autisme Mas Casadevall de Serinyà. Des de principis d'aquest any, els usuaris del taller de ceràmica d'aquesta fundació que té cura de les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) han estat treballant una nova experiència sobre l'idea de donar-nos forma en ceràmica, un projecte que ara culmina amb la mostra a l'Espai La Peixera del Museu, un espai comissariat per l'Associació de Ceramistes de la Bisbal.

En paraules del crític d'art, editor de Bonart i col·laborador de la fundació del Pla de l'Estany, Ricard Planas, «aquesta exposició visibilitza 38 creadors que sorgeixen del planter de la Fundació Mas Casadevall, una entitat de referència que tracta els Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i on l'Art hi té un espai bàsic de transformació humana», una mostra que no «ha estat concebuda gràcies a tot un conjunt de directius/ves, educadors/es i artistes entregats que han cregut en l'Art com a catalitzador d'aquest potencial humà i creatiu que ara es fa gros i il·lusiona. Una empenta impossible sense el guionatge/cocreació d'Ernest Corbillo, el ceramista Joan Raventós i el suport estratègic i entusiasta de Pep Mendoza i Fina Burset; un conjunt de persones que ens demostren que no hi ha límits i que la cooperació en Art té efectes multiplicadors».

L'exposició s'emmarca dins del 30è aniversari de la Fundació Autisme Mas Casadevall (1988- 2018), una iniciativa privada sorgida per tenir cura de les persones afectades de Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), millorant la seva autonomia i independència i que té la seu a Serinyà. El taller de ceràmica és un dels més antics del centre, té el seu origen en desenvolupar la creativitat dels seus residents.