Les Festes del Tura estrenen nova imatge i merxandatge

Les Festes del Tura d'Olot tindran aquest any un logotip propi, una imatge creada per l'Àrea de Festes per identificar els diferents productes oficials relacionats amb la Festa Major olotina. Aquest any s'han fet samarretes, mocadors i bosses de les Festes del Tura i cada producte incorpora, a més del logotip oficial, una referència a la faràndula local. S'ha estampat la figura del gegant, la gegantessa, el cabeçut o el cavallet acompanyat d'un detall del seu vestuari perquè tothom pugui escollir la proposta que més li agradi. Tot aquest merxandatge es pot trobar a l'Oficina de Turisme d'Olot.

A més, el consistori i l'empresa Sant Aniol han tancat un acord i 100.000 ampolles d'aigua es dedicaran a la festa, amb el text «Per Festes del Tura, esperit de faràndula 7-11 de setembre de 2018» i un dibuix dels gegants, nans i cavallets de l'artista Angel Rigall.

El director de Festes, Jordi Serrat, explica que «en aquests moments estem tancant les activitats, entre 140 i 150 actes», que començaran el dia 7 de setembre i duraran fins al dia 11.

Segons Serrat, «una de les figures que des de fa tres anys ens ajuden més són els col·laboradors als que volem fer una crida perquè s'apuntin». Marta Teixidó, tècnica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, ha recordat que «per fer de col·laborador, cal tenir més de 18 anys i omplir el formulari de la pàgina web de Festes del Tura festesdeltura.olot.cat, a les xarxes socials i al web de les entitats de la Garrotxa. A més de donar les dades de contacte, s'ha d'escollir l'activitat de les Festes a la que volem col·laborar. La cercavila d'inici de Festes, el ball de gegants, la cercavila de faràndula infantil, el ball dels gegant i el ball de les espelmes són les activitats que podrem escollir.

Des de fa tres anys les Festes ofereixen l'oportunitat a tothom qui vol a convertir-se en col·laborador dels diferents actes. L'objectiu és que més ciutadans ajudin a fer possibles les Festes i les puguin viure des d'un altre punt de vista.

Per fer de col·laborador de les Festes del Tura, també es pot telefonar a l'Àrea de Festes al 972 27 27 77. Hi ha temps per apuntar-se fins al 15 d'agost. A principis de setembre es convocarà a tots els col·laboradors a una reunió per concretar les tasques assignades a cadascun d'ells. L'any passat una dotzena de persones es van convertir en col·laboradors de Festes del Tura.