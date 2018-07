Mor un vianant en ser atropellat per un turisme a l'N-II a Fornells de la Selva

Un vianant de 34 anys ha mort aquest dissabte a la tarda en ser atropellat per un turisme a l'N-II a Fornells de la Selva (Gironès). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre s'ha produït per causes que s'estan investigant al quilòmetre 711 d'aquesta via i els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 16.54 hores. Fins al lloc s'han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home atropellat. A causa de l'accident, hi ha un carril tallat de l'N-II i això provoca retencions en aquest punt.