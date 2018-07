CCOO reclama més personal

Comissions Obreres va reclamar ahir un increment de personal per atendre les noves Urgències. Reclamen adequar la plantilla a l'espai, ja que es passarà de 8 a 22 boxs, per garantir l'assistència. Des del centre assenyalen que la nova àrea no representa un increment del nombre d'urgències que s'atenen, però que donada la nova distribució d'espais s'ha reforçat amb una auxiliar d'infermeria cada torn de treball, el que representa un increment de sis professionals al Servei.

A més, assenyalen que la direcció ja treballa per adequar la plantilla al servei a partir de l'estiu que ve, perquè quan acabi la segona fase de les obres sí que hi haurà un increment de punts d'observació monitorada i d'atenció als pacients crítics.