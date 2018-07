Divulgar els beneficis de nedar al mar de la Costa Brava

Les Vies Braves, en col·laboració amb la Càtedra de Promoció de la Salut i Dipsalut, volen donar a conèixer els beneficis de la natació al mar per tal de fomentar la pràctica d'aquest esport. Aquests avantatges -que ja es transmeten a les sessions d'introducció a la natació en aigües obertes, a les dinamitzacions i a la resta d'activitats que es programen periòdicament a les Vies– ara es recolliran també en materials divulgatius.

Concretament s'estan elaborant cartells que es posarien a totes les platges que compten amb Via Brava. També està previst editar fulletons que es distribuirien des de centres esportius, educatius i de salut amb l'objectiu d'arribar al major nombre de persones possible. Al material s'hi detallen els principals beneficis per a la salut de les persones de nedar en aigües obertes; avantatges com que activa el sistema immunològic i circulatori, regula la tensió arterial, augmenta la capacitat respiratòria, millora la salut emocional, redueix el dolor crònic, modela i tonifica la musculatura i millora la qualitat de la pell.

El material ha estat elaborat per Vies Braves i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona amb el suport de Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.



Les Vies Braves

Són una xarxa pública d'itineraris marins senyalitzats i abalisats. Transcorren paral·lels als camins de ronda i són d'accés públic i gratuït. Estan dirigides a tot tipus de persones: des d'esportistes professionals fins a persones que s'inicien en la natació.

Periòdicament, s'hi realitzen activitats per promoure'n l'ús i per transmetre les pautes per gaudir-ne amb seguretat. Les condueixen monitores i monitors altament qualificats que, a més de fomentar la pràctica d'activitat física a l'aire lliure i de forma segura, incideixen en la importància de posar en valor, respectar i cuidar el nostre entorn.

Les activitats dirigides a les Vies de la Costa Brava compten amb el suport tècnic i econòmic de Dipsalut. L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha participat activament en el disseny d'aquestes dinamitzacions així com en la formació dels professionals que les duen a terme.



Accions

Entre les accions que es duen a terme en aquests itineraris marins, hi ha trobades per nedar en grup, sessions d'snorkeling, neteges del fons marí i del litoral, classes d'iniciació a la natació en aigües oberted, etc.

També s'organitzen camps de treball, per implicar els més joves en la preservació del litoral i del fons marí.