Un sistema antiofegaments millorarà la seguretat de la piscina de Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll, la Diputació de Girona i el Consell comarcal del Ripollès invertiran en la millora de la seguretat de la piscina de la capital amb un nou dispositiu antiofegament. L'any passat, una nena de quatre anys que participava en un curset de natació va morir ofegada en aquest equipament.

Aquest dimarts, el ple del Consell del Ripollès ha acordat invertir 13.000 euros provinents del superàvit amb què es va tancar el pressupost de 2017 en la instal·lació d'un nou sistema antiofegaments a la piscina de Ripoll i, així, millorar-ne les condicions de seguretat.



Espai municipal d'ús comarcal

El president comarcal, Joan Manso (CiU), va justificar la conveniència de l'aportació econòmica de l'ens tot argumentant que, encara que es tracta d'un equipament municipal, té un «ús comarcal». Els detalls de la inversió els va donar el regidor de Pressupost, Contractació i Patrimoni comarcal, Lluís López, qui va explicar que la corporació hi posarà 13.000 euros que s'afegiran a altres imports que no va concretar, però que suposaran el gruix de la inversió i que aportaran l'Ajuntament de Ripoll i la Diputació. Per part de l'oposició, Roger Bosch (ERC-AM) es va mostrar d'acord amb la inversió comarcal i va considerar «molt encertat» destinar els diners a incrementar la seguretat dels banyistes a la piscina.

El 18 de maig de l'any passat, una alumna de l'escola Pirineu, de Campdevànol, va perdre la vida en aquestes instal·lacions, on realitzava un curs de natació al costat de 26 companys més. Quan es van produir els fets, a la piscina hi havia quatre monitores, dues persones de manteniment i diversos usuaris –segons van informar els Mossos d'Esquadra en el seu moment–, però no hi havia cap socorrista professional. Aquell matí, ningú es va adonar de la situació i els responsables del grup d'infants de P4 no van trobar a faltar la víctima fins que ja eren als vestidors. Allà van veure que sobrava un barnús i unes xancletes, que pertanyien a la nena, i va ser llavors quan es van dirigir a la piscina petita, on van trobar el seu cos sense vida surant a la part fonda. El Jutjat d'instrucció de Ripoll va tancar instrucció del cas el 26 de març de 2018, tot decidint que les monitores i el director de la piscina hauran d'anar a judici perquè va veure indicis d'un delicte d'homici imprudent greu.