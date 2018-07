Vint escoles faran servir una «app» per detectar casos d'anorèxia i bulímia

Una vintena d'escoles catalanes, entre elles el Vedruna de Girona, utilitzaran una aplicació per detectar casos d'anorèxia i bulímia que funciona a partir dels avisos i notificacions que els alumnes del centre envien als professors que ells elegeixen per advertir-los.

Es tracta de l'aplicació B-Resol, que va néixer fa un any com a eina per ajudar els centres educatius en la detecció de conflictes com l'assetjament escolar i que han detectat «que pot ser útil per resoldre altres conflictes com els relacionats amb l'alimentació, ja que molts dels avisos van en aquest sentit», han explicat els seus promotors.

A partir de l'aplicació, durant aquest curs passat, en unes 25 escoles els alumnes que observaven o experimentaven comportaments susceptibles d'agressió, els podien posar en coneixement dels seus professors, ja fos de forma anònima o no, i també podien decidir a quin professor dirigir-se.

Si per abordar els casos d'assetjament escolar les escoles compten amb protocols d'actuació, «davant un possible problema de desordre en l'alimentació no tenen clares les directrius de com actuar», han reconegut els promotors de l'aplicació.

Per això, fa uns dies van signar un conveni amb l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB), i aquesta entitat posa a disposició dels centres educatius que utilitzin l'aplicació el seu equip de professionals i voluntaris, perquè els assessorin en qüestions relacionades amb els trastorns de conducta alimentària.

Després de tot un curs de treball intens en vint centres educatius, «s'ha comprovat que en un entorn de confiança i anonimat, els adolescents se senten lliures de compartir allò que els preocupa i, de forma molt conscient, adverteixen als seus professors de qualsevol mena de conflicte que puguin viure i, en especial, observar», han assegurat els promotors de l'aplicació.