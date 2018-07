Faran treballs comunitaris al parc hospitalari de Salt

Dues persones realitzaran treballs en benefici de la comunitat cuidant el parc hospitalari Martí i Julià de Salt. L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que gestiona el parc, i el Departament de Justícia han signat un acord de col·laboració per incorporar temporalment a l'organització dues persones que realitzen tasques de vigilància, com a treball en benefici de la comunitat durant els caps de setmana al recinte hospitalari, pel que cada dia passen més de 1.000 persones usuàries de l'hospital Santa Caterina i dels centres i serveis d'atenció a la salut i de recerca.

Les tasques encomanades a les persones que fan els treballs en benefici de la comunitat estan principalment dirigides a informar sobre la prohibició de fumar en tot el recinte hospitalari, així com detectar i registrar els punts d'acumulació de burilles o els possibles comportaments incívics i informar, en aquest sentit, sobre els bons usos i costums, com ara evitar llençar papers, plàstics, llaunes... a terra, fer malbé els jardins del parc o malmetre el mobiliari urbà.

També han de tenir cura del bon ús dels aparcaments de vehicles o de vetllar perquè les bicicletes circulin pels carrils corresponents i a la velocitat adequada, per citar alguns exemples. Aquestes persones, que cooperen amb l'IAS de manera no retribuïda, treballen uniformades i identificades i han rebut la formació corresponent per realitzar la seva feina.

Al mateix temps, la institució ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Salt per a què els seus agents de salut facin passejades els dies feiners i en diferents horaris pel recinte, com a parc del municipi obert a la ciutadania, focalitzant la seva actuació a informar sobre la prohibició de fumar al recinte hospitalari i sensibilitzar les persones que circulen amb gossos pel parc, tal com estan realitzant també a la resta del municipi de Salt.



Reforma i recuperació de l'espai

La iniciativa d'aquestes mesures penals alternatives s'emmarca dins el procés de reforma i rehabilitació dels espais exteriors del parc hospitalari que ha finalitzat aquest any amb una inversió de 471.850,96 euros (IVA inclòs). L'objecte del projecte era la millora de la mobilitat i l'accessibilitat dels usuaris i personal del parc, que s'ha anat incrementant d'acord a l'activitat de nous serveis.

S'ha volgut millorar la convivència de vianants i vehicles, prioritzant les persones i separant els seus recorreguts. S'han rehabilitat camins i se n'han fet de nous, ara més accessibles per a persones de mobilitat reduïda i discapacitat visual. La recuperació i rehabilitació dels espais s'han desenvolupat en harmonia amb l'arbrat i jardins existents. S'han plantat arbres nous i s'han talat els que estaven malalts. També s'ha fet una millora important de l'enllumenat i de la senyalització viària. El projecte clourà amb la senyalització direccional que permetrà als usuaris una millor orientació dins el recinte.

Amb l'estudi de necessitats s'han ampliat les places d'aparcament dins el parc i alhora s'ha procedit a una regulació de l'entrada i temps d'estada dels vehicles, en funció del tipus i necessitats dels usuaris. La instal·lació d'un control d'accés de vehicles automàtic, a través del reconeixement de matrícules i temps limitat d'aparcament dins el parc, facilita aquesta regulació.