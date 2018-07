Tres persones han mort per ofegament durant els primers 6 mesos del 2018

Durant els sis primers mesos d'aquest any 2018 les comarques de Girona han registrat un total de tres morts per ofegament. Així ho revelen les dades proporcionades per la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, on també es posa en relleu que la xifra d'ofegats mortals ha descendit en un 70% respecte al mateix període de l'any anterior, quan se'n van registrar una desena.

En el cas de Catalunya, des de l'inici del 2018 i fins al 15 de juliol, un total de 18 persones han mort ofegades (11 a Tarragona, 3 a Barcelona, 3 a Girona i 1 a Lleida). En general, la tendència del nombre d'ofegats mortals ha anat a la baixa a tres de les províncies, menys a Tarragona, que ha experimentat una pujada passant dels 5 registrats el 2016 als 11 que s'han comptabilitzat enguany.

Els mesos que més casos han registrat han estat el juny i la primera quinzena de juliol i, pel que fa a les hores, les més freqüents són les que comprenen la franja horària de 10 a 12 del matí. El perfil dels ofegats majoritaris ha estat el d'un home (en un 72% dels casos), de nacionalitat espanyola, que perd la vida en una platja (44%) sense vigilància en aquell moment (78%).

Dels tres casos comptabilitzats a la província de Girona, el primer d'ells va tenir lloc al mes de maig a les illes Medes. La víctima –de nacionalitat francesa i de 59 anys– va morir instants abans d'iniciar una immersió. El segon cas va passar un mes després, també a l'Estartit, però en aquest cas a la platja Gran. Un home d'entre 60 i 65 anys va ser trobat en estat inconscient a l'aigua i, tot i que va ser extret i va rebre l'atenció de socorristes i efectius del SEM, va perdre la vida. El darrer succés va passar a principis d'aquest mes de juliol a la platja de la Fosca, on un banyista de 94 anys va morir.

Tallers gratuïts

Des d'avui i fins diumenge experts de la Fundació MAPFRE i Bandera Blava impartiran tallers de prevenció i primers auxilis per ensenyar als gironins com s'ha d'actuar davant d'un ofegament. Les platges de Lloret de Mar (avui) i Blanes (demà i diumenge) seran l'escenari de la campanya de prevenció d'ofegaments 2018 que ambdues entitats han engegat amb l'objectiu de traslladar a la societat les principals mesures de prevenció per evitar accidents en l'entorn aquàtic. Aquesta iniciativa es farà en 62 platges de tot l'estat.