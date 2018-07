L'energia neta d'un antic molí de Banyoles

La recuperació del patrimoni històric de Banyoles es conjuminarà amb la generació d'energia elèctrica sostenible en el projecte de rehabilitació d'un molí d'aigua, el del gremi dels Paraires, que l'Ajuntament acaba de comprar i que, quan s'hagi reformat, es podrà visitar. Tot el projecte està pressupostat en aproximadament 103.000 euros, 32.000 de l'adquisició, uns 30.000 més per dur a terme la reforma i 41.000 per instal·lar-hi una «pico turbina» amb la qual es generarà electricitat.

Aquest antic edifici està situat a la placeta de Sant Pere, a prop de la plaça Major de Banyoles, i forma part del catàleg de béns patrimonials del municipi. Recentment, el Consistori va requalificar el vell immoble com a equipament públic, mitjançant una modificació del Planejament d'Ordenació Urbanística municipal (POUM).

Per assumir el cost de la compra del molí, l'Ajuntament va informar que ha utilitzat 32.000 euros provinents de la venda d'una parcel·la. La rehabilitació, projectada per més endavant, està valorada en 32.000 euros i l'obra es complementarà amb la instal·lació d'una «pico turbina», nom amb el qual es coneix un tipus de turbina que genera electricitat a partir d'un cabal d'aigua circulant. Tal com va puntualitzar el govern municipal, aquesta intervenció tindrà un cost proper als 41.000 euros i produirà un màxim de cinc quilowatts a l'hora.

L'objectiu del Consistori és utilitzar l'electricitat que generi el molí dels Paraires per il·luminar la via pública, alhora que els tècnics estan estudiant portar el sobrant d'energia diürna a algun equipament públic.

L'edifici de la confraria dels paraires –persones que es dediquen a l'art de la llana, des del rentat fins al perxat– conté un antic molí que aprofitava l'aigua del rec Major, que passa just per sota, amb un salt d'aigua d'aproximadament quatre metres. La seva roda va estar en funcionament fins ben entrat el segle XX.



Més patrimoni recuperat

L'Ajuntament de la capital del Pla de l'Estany va recordar que l'arranjament d'aquest element patrimonial s'afegirrà a les anteriors remodelacions de Cal Moliner, a la plaça Major, o del molí de Cal Nocaire, aquest situat al passeig del rec Major, entre els carrers Torras i Bages i Jaume Butinyà.