Una escaladora de Girona cau de 8 metres i és rescatada a Osca

Una veïna de Girona de 25 anys va patir dissabte una caiguda des d'uns vuit metres d'alçada mentre escalava a la zona coneguda com La Palomera en Rodellar (Bierge, Osca).

Després d'estabilitzar la noia ferida, la Guàrdia Civil va iniciar les tasques de rescat, que van ser molt complicades a causa de l'existència d'una paret de més de 50 metres, la qual cosa va fer impossible l'ús de la grua per la proximitat del rotor a la paret. Per això, es va intentar una segona prova a uns 20 metres de distància que va resultar més viable, encara que el trasllat de la llitera amb la noia ferida fins allà va ser complex i arriscat, atès que hi havia un barranc amb una caiguda d'uns 40 metres.

Finalment, es va transportar la llitera per una zona complicada, ja que requeria agafar-se a la paret i a la llitera al mateix temps. A la vegada es va haver de fer un cicle de grua amb el màxim de longitud del cable de l'helicòpter, donades les greus lesions que presentava la víctima.

La Guardia Civil va explicar que si no es feia ús del cicle de grua, el transport per terra podria haver requerit de tècniques complexes i lentes, havent de fer ús de cordes, augmentant d'aquesta manera el temps d'evacuació que podria fer empitjorar les lesions que presentava l'escaladora.

La noia havia sofert una caiguda d'uns vuit metres contra terreny rocós, provocant-se contusions al cap i tòrax, així com politraumatismes en braços i cames.