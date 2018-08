Els treballs per a l´obertura del nou vial.

Els treballs per a l´obertura del nou vial. aj. Celra

L'Ajuntament de Celrà ha iniciat les obres per obrir un vial de connexió al sector de les Falgueres, entre la carretera de Juià i l'avinguda Països Catalans. L'obertura d'aquest vial, pressupostat en 37.845 ?, millorarà el trànsit en una zona on hi ha l'Escola Municipal de Dansa, l'Institut de Celrà i l'escola Les Falgueres. El consistori també va destacar la creació de noves places d'aparcament i la millora de la seguretat viària.