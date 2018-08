Els morts en accidents de trànsit pugen un 26 per cent després d'un juliol negre

Els morts en accidents de trànsit a les comarques gironines s'han incrementat respecte a l'any passat. En concret, entre gener i juliol han crescut més d'un 26%, passant de 23 finats durant l'any passat als 29 morts d'enguany.

La xifra ha viscut un repunt després del juliol tràgic que s'ha viscut a la demarcació. En vies urbanes, interubanes i forestals han perdut la vida fins a onze persones en un sol mes, segons les dades recopilades per Diari de Girona, mentre que en el mateix període de l'any passat en van ser sis. Es tracta d'un increment molt destacat i que ha posat en alerta les autoritats policials i de trànsit.

I és que aquest mes de juliol, en només set dies, van morir set persones. El divendres 27 de juliol hi va haver l'última víctima mortal fruit d'un sinistre viari. Es va produir a l'autopista AP-7 al seu pas per Vilablareix. Un ciutadà francès de 20 anys va perdre la vida en una sortida de via a l'autopista i l'acompanyant va quedar ferit de poca gravetat. Els Mossos investiguen el succés i s'apunta com a causa un excés de velocitat. A més, el xofer finat no portava el cinturó de seguretat.



Quatre finats en un sol succés

El mes passat, però, ha estat especialment tràgic perquè en un sol accident de trànsit van morir quatre persones. El 21 de juliol va tenir lloc un sinistre mortal a la C-63 a Vidreres en el qual van perdre la vida quatre joves. Aquest sinistre amb múltiples víctimes s'apunta que es va produir també per una velocitat molt elevada del vehicle on anaven els joves i que va impactar contra una furgoneta al seu pas per Vidreres. Aquesta carretera, la C-63, però, és històricament coneguda per l'alta sinistralitat i això va portar que veïns de la zona, el divendres de la setmana passada, es mobilitzessin. Van tallar la C-63, que va fins a Lloret, per reclamar més seguretat a la via.

A més, s'ha iniciat una campanya a Change.org on es recullen firmes per demanar rotondes i radars a la carretera arran dels fets i que ja ha sumat unes 3.000 signatures.

El dimecres de la setmana següent, el dia 25, es va produir un altre accident de trànsit mortal amb més d'una víctima. Va haver-hi dos morts a l'N-II en un xoc de dos turismes a Borrassà.

Pel que fa als col·lectius més vulnerables –com són els motoristes i els ciclistes–, cal dir que durant aquests set primers mesos de l'any han perdut la vida fins a cinc conductors de moto. Durant el mateix període de l'any passat, n'havien mort fins a set.

Es tracta d'un grup de conductors en el qual el Servei Català de Trànsit (SCT) té posat el focus i que preocupa també la policia. Durant el mes de juliol s'ha fet una campanya preventiva de control de conductes de risc adreçada a motoristes en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals. La campanya de motoristes pretén augmentar la seguretat en els seus desplaçaments i la percepció del risc entre aquest col·lectiu. El context en el qual s'ha fet aquesta campanya és de repunt de les víctimes mortals a Catalunya, incloses les d'aquest col·lectiu més vulnerable.



Velocitat i distraccions

Fa pocs dies, el conseller d'Interior va fer balanç del mig any de la sinistralitat viària. Miquel Buch va destacar «la velocitat, l'alcohol, les drogues i les distraccions» com els causants de la mortalitat a les carreteres catalanes. Una de les distraccions més freqüents en aquests darrers temps és l'ús del telèfon mòbil, no per trucar –ja que la majoria de vehicles compten amb sistemes de mans lliures– sinó perquè el conductor usa l'aparell per enviar missatges, com per exemple, a través de WhatsApp.

Aquesta distracció, per exemple, va suposar que els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Girona interposessin 2.819 denúncies durant tot l'any passat. L'increment respecte a l'any anterior no és molt destacat, ja que se'n van posar fins a 2.784 el 2016.