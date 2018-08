Reparteixen un 18,2% més de xeringues a drogoaddictes per evitar el contagi de malalties infeccioses

El nombre de xeringues repartides a persones drogoaddictes ha augmentat un 18,2% durant el 2017 a la Regió Sanitària de Girona. Aquestes xeringues es reparteixen des de farmàcies comunitàries, Centres d'Atenció Primària (CAP), consultoris locals, centres d'atenció i seguiment a les drogodependències, hospitals i un equip d'intervenció en medi obert que estan adherits al Programa d'Intercanvi de Xeringues (PIX). L'objectiu és renovar les xeringues per tal que els consumidors d'heroïna i metadona no es contagiïn algunes malalties infeccioses, com per exemple el SIDA. En total, en el 2017 s'han repartit 38.115 xeringues, 5.675 més que durant el 2016. La majoria de les xeringues es van repartir en Centres d'Atenció Primària i consultoris locals (un 73,8%). Els diferents punts des dels quals es reparteixen aquestes xeringues estan distribuïts arreu de la Regió Sanitària de Girona. De tota manera, només a la comarca del Gironès es van repartir el 74,2% del total de xeringues.

Aquesta pràctica de repartir material amb una higiene garantida està recolzada per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) ja que ho considera com una mesura prioritària per prevenir malalties infeccioses. De fet, des d'aquest organisme destaquen que aquesta és una mesura clau per eradicar l'hepatitits C, en què hi ha una alta afectació al col·lectiu drogodependent.

Els professionals que treballen en aquests punts d'intercanvi de xeringues ha rebut una formació específica per tal d'atendre correctament al col·lectiu, que en molts casos es troben en una situació d'exclusió social. A més, es garanteix una àmplia cobertura horària que garanteix l'accés a totes les persones que ho necessitin.

El Programa d'Intercanvi de Xeringues van arrencar l'any 1993 a Catalunya i s'han anat desplegant de forma progressiva arreu del territori. A més, cada any es van sumant nous punts d'intercanvi. Els criteris per afegir els nous punts són que hi hagi més de cinc usuaris que s'injecten droga en un municipi i també aquelles localitats que superen els 20.000 habitants.