Tota l'oposició de Banyoles troba a faltar un projecte de ciutat i de futur al nou POUM

Cap dels partits a l´oposició de Banyoles veu un projecte de ciutat i de futur darrere el POUM aprovat dilluns. En canvi, els tres hi veuen un interès preelectoral en la seva aprovació.

Malgrat estar «dolguts» per les presses finals, Junts per Banyoles-ERC (amb 5 regidors) es va abstenir de la votació i la seva portaveu, Roser Masgrau, va advertir que votaran contra l´aprovació provisional si en el període d´al·legacions no es fan canvis.

«Estem arrossegant el Pla General des de fa 11 anys, tres mandats de l´actual equip de govern, que semblava tenir una aposta per tirar-ho endavant, però no», va lamentar abans del ple; així com que «no hem tingut la sensació de treballar plegats». Per ERC, «s´han fet petites modificacions però no un projecte que signifiqui Banyoles com a model d´aigua, de recs, d´hortes...». Pel que fa a Sota Monestir, Masgrau va celebrar avenços respecte fa un parell d´anys, però va defensar «més intervenció municipal i no deixar-ho en mans de la iniciativa privada». Com en altres aspectes, va advertir que el document deixa portes obertes que poden ser «un avantage o un inconvenient, segons qui governi»; i va demanar una major protecció de l´entorn del Monestir, on el Bisbat projecta pisos socials, i en més espais religiosos que van quedant en desús.



Valoracions crítiques

La CUP (amb 2 regidors) es va mostrar molt crítica amb un POUM en què «no hi ha una filosofia de canvis sinó de tocar el mínim possible», a més d´«una participació mínima», segons va afirmar Non Casadevall. Ell mateix va justificar el vot en contra de la seva formació «perquè no hi ha una reflexió de ciutat en clau de segle XXI sinó petits retocs del pla que ja hi havia», concebent la ciutat com un pol aïllat de la comarca, sense solucionar els problemes de mobilitat, oblidant el pla de recs o els espais culturals, ni preservar Sota Monestir com una zona rural; «a la llarga es podrà urbanitzar», va avisar. La CUP presentarà al·legacions i al setembre iniciarà una campanya informativa.

Independents de Banyoles-ICV tampoc va avalar un POUM que, segons el seu únic representant, Joan Luengo, «millora la proposta del gener» però «no té ni objectius ni filosofia»; pel que va tornar a defensar la redacció d´«un llibre blanc, sense valor legal però que expliqui la filosofia de la ciutat». Des del seu punt de vista, la mobilitat no està resolta. I respecte Sota Monestir, va dir que ha passat «de la destrucció total a la preservació del 75%», però hi troba a faltar un connector biològic entre l´Estany i la riera Canaleta.