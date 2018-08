Arriben els ruixats i les tempestes a les comarques gironines

El Servei Meteorològic de Catalunya ja anunciava una jornada de ruixats i tempestes arreu de la província de Girona, que poden ser localment fortes i fins i tot amb pedregades.



Al nord del Gironès han arribat poc abans de les 16h.





Així es veu la tempesta que descarrega al nord del Gironès des de la càmera de TV3 ubicada a la ciutat de Girona. #meteocat pic.twitter.com/E9IUoZsuyp „ Meteocat (@meteocat) 9 de agosto de 2018

L'SMC informa que el 09/08/2018 14:22 s'ha publicat un Avís per Intensitat de pluja https://t.co/YAKP17l79z #meteocat „ Meteocat (@meteocat) 9 de agosto de 2018

Les tempestes afecten bona part de les comarques de Girona i de Barcelona. En alguns casos ho fan amb intensitat forta i poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. #meteocat pic.twitter.com/fVt0lYPS6T — Meteocat (@meteocat) 9 de agosto de 2018

Alerta #INUNCAT #ProteccioCivil



Durant el dia d'avui pot ploure a qualsevol punt del territori. S'esperen xàfecs acompanyats de #tempesta severa. Podran descarregar més de 40 l/m2 en mitja hora. „ Protecció civil (@emergenciescat) 9 d'agost de 2018

S'ha activat el protocol de pluja intensa a la ciutat de Girona, amb aixecament d'embornals. ?? extremeu precaucions, no agafeu el ?? si no és indispensable, poseu els 5 sentits al volant. pic.twitter.com/wyHAs6SnFn — Policia Municipal Gi (@pmgirona) 9 de agosto de 2018

El Servei Meteorològic ha informat que a les 14:22 h s'ha publicat un Avís per Intensitat de pluja.A Roses i a Cadaqués s'hi ha acumulat molta aigua.A Salt i al Port de la Selva, poc després de les 16 h:Els Bombers han realitzat 28 sortides per incidències relacionades amb la pluja a les comarques de Girona fins les 17 h, la meitat a Roses.Onegen banderes vermelles a 9 platges de la Costa Brava També hi ha hagut problemes de subministrament elèctric a l'estació de Riudellots de la Selva, on els trens circulaven per via única des de les 17.10 hores, incidència que ha comportat retards d'uns 45 minuts a l'R11 i l'RG1.Protecció Civil ha activat aquest matí l'alerta del Pla Inuncat i segons informava, les precipitacions més destacades poden arribar a acumular més de 40 litres en mitja hora.La Policia Municipal de Girona ha informat aquest matí que s'ha activat el protocol de pluja intensa a la ciutat de Girona, amb aixecament d'embornals.Aquest matí a Sant Hilari Sacalm, la tempesta ha estat especialment intensa.Eraquan la pluja es preveia més intensa arreu de la demarcació.Segons l'avís d'intensitat de pluja emès pel Meteocat, elés en punts del Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa i la Selva.Aquestes precipitacions arriben després deque aquest dimecres ja va deixar les primeres precipitacions però sobretot van ser destacades a l'Empordà per l'alt aparell elèctric. Aquesta és laper avui: