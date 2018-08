L'hospital de Bellvitge participa en un assaig sobre l'angioedema hereditari

La Unitat d'Al·lergologia del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari de Bellvitge ha participat en un assaig internacional multicèntric per obtenir una primera avaluació dels efectes d'un nou fàrmac en el tractament de l'angioedema hereditari. El treball, que ha aplegat més d'una trentena d'investigadors i centres sanitaris i d'investigació d'una dotzena de països d'arreu del món, ha estat publicat per la revista especialitzada The New England Journal of Medicine.

Concretament, l'estudi ha dut a terme una primera avaluació dels efectes d'un nou fàrmac oral que podria ajudar a reduir els brots característics de l'angioedema hereditari. Es tracta d'una malaltia genètica minoritària que afecta una persona d'entre 10.000 i 50.000, tot i que s'estima que la xifra de casos desconeguts és més alta. L'angioedema produeix episodis recurrents d'edemes a la pell, les vies aèries i alguns òrgans interns, que poden arribar a ser greus i, fins i tot, mortals. Es calcula que a Europa hi ha unes 75.000 persones afectades, de les quals només el 45% estaria diagnosticada correctament perquè és una malaltia encara relativament desconeguda, fet que provoca retards en el seu diagnòstic.

«Bàsicament, fins ara els tractaments per a l'angioedema hereditari són andrògens atenuants i/o l'administració del C1INH, un fàrmac intravenós, que poden presentar efectes secundaris importants. Per això és molt rellevant la investigació sobre nous tractaments, tal com s'està fent amb aquesta solució oral», explica el doctor Ramon Lleonart, cap de la Unitat d'Al·lergologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge. L'estudi s'ha realitzat sobre un total de 77 pacients, i els primers resultats, tot i el seu caràcter encara preliminar, han estat força positius, registrant una taxa més baixa de brots de la malaltia en administrar als participants una dosi diària del fàrmac, anomenat de moment BCX7553.

Ara, però, i tal com destaca el Dr. Lleonart, s'ha de dur a terme una segona fase de l'estudi –en la qual també hi participa l'hospital– per confirmar les primeres dades obtingudes.