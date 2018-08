Els Mossos sí que coneixien els antecedents penals de l'imam

Els Mossos d'Esquadra admeten ara que van cometre un «error», de transcripció o de consulta informàtica, en l'informe enviat a l'Audiència Nacional quatre dies després del 17A en el qual asseguraven que no els constava cap antecedent de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, perquè el cert és que els coneixien des del primer moment.

Segons van informar fonts de la policia catalana, en aquell primer informe, enviat quatre dies després dels atemptats al jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, es feia notar per «error» que a la policia catalana no li constaven els antecedents d'Es Satty, que entre els anys 2010 i 2014 va estar ingressat a la presó a Castelló condemnat per tràfic de drogues.

Segons admeten ara els Mossos d'Esquadra, en aquell informe es va traslladar al jutge una informació equivocada a causa d'un «error», ja sigui en la transcripció o en la consulta informàtica feta pels autors de l'anàlisi policial. D'acord amb les mateixes fonts, el cos va tenir constància des del primer moment d'un atecedent per drogues d'Abdelbaki es Satty datat de 2010.



Documentació

De fet, després de l'explosió de la casa d'Alcanar on la cèl·lula preparava els explosius –i en la qual va morir Es Satty–, els Mossos d'Esquadra van localitzar documentació amb dades de l'imam de Ripoll, de manera que els investigadors van comprovar la seva identitat i des del principi van tenir coneixement que tenia un antecedent per un delicte contra la salut pública.

Després d'aquest «error», els mossos van enviar cinc informes més al jutge en els quals sí que es recollien els antecedents penals de l'imam. Malgrat que ho sabien des del primer moment, la policia catalana ha manifestat que no hi havia cap element que vinculés Es Satty amb el terrorisme.

Després que en els últims dies ha transcendit el contingut d'aquell primer informe equivocat, en el qual els mossos asseguraven que no sabien els antecedents d'Es Satty, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar dijous en una entrevista radiofònica que no veia «normal» que no constessin els antecedents de l'imam i va advertir que no es pot «ocultar» informació als Mossos d'Esquadra. «En les bases de dades figuren els antecedents penals de tots. El normal seria que hi haguessin les dades, que sembla que no existien. No deixa de ser sorprenent», va indicar Buch. El conseller d'Interior va insistir en què als Mossos d'Esquadra no se'ls pot «amagar o ocultar cap mena d'informació», ja que la seguretat a Catalunya «és competència de la Generalitat».

Per aquest motiu, en la mateixa entrevista, Miquel Buch va denunciar que el cos dels Mossos d'Esquadra encara no té accés a les bases de dades de les policies europees i que no s'estan complint els acords de cooperació fixats en l'última Junta de Seguretat, entre els quals hi ha incorporar la policia catalana al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).