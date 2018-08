Mesures contra les altes velocitats

El Servei Català de Trànsit (SCT) va posar ahir en funcionament un nou radar de tram, una de les mesures de l´ens per reduir la velocitat excessiva o inadequada en aquest punt, així com la sinistralitat. Aquest sistema de control de la velocitat mitjana s´ha col·locat a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) en sentit Girona.

A la província de Girona es preveu col·locar un nou radar de tram de cara a l´any vinent. En concret, a la Nacional II al seu pas per l´Alt Empordà. Actualment funcionen 28 radars de tram en el conjunt de la xarxa viària catalana, dels quals nou estan desplegats a les comarques gironines. e.b. girona