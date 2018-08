Omplerts ja 118 busos per a l'11-S a les comarques gironines

L'Assemblea Nacional Catalana ha omplert ja, segons dades d'ahir al matí, 118 autobusos des de les comarques gironines per assistir el dia 11 de setembre a la manifestació de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona. La Garrotxa és, de moment, la comarca capdavantera, amb 30 autobusos plens, seguida pel Baix Empordà, amb 25 i el Pla de l'Estany, amb 20. Per sota se situen la Selva, amb 18, el Gironès, amb 16, i l'Alt Empordà, amb 9 autobusos.

L'organització preveu que la demanda augmenti a partir de setembre. «Ara la gent està de vacances, la cosa augmenta cada any quan la gent torna a la feina», comenta el president de l'ANC de Girona, Àdam Bertran. Precisament a la ciutat de Girona, un dels territoris on més samarretes de la Diada s'estan venent, l'ANC ja ha omplert fins a 3 busos, i preveuen omplir-ne més de vint en els propers dies. «Preveiem xifres similars a les dels anys anteriors, és a dir, omplir prop de 20 busos des de Girona ciutat», afirma Bertran. A més, també des de la capital gironina, l'Ateneu d'Acció Cultural (ADAC) va obrir ahir les places per omplir els 6 autobusos que organitza pel seu compte i que esperen emplenar. «Són els mateixos que l'any passat», confirma Muntsa Bosch, membre de la junta de l'associació.

Betran afegeix que «cada vegada més pobles de les comarques fan autobusos», de manera que s'alleuja la capital de trànsit. Ho confirma Elisenda Romeu, Coordinadora de Mobilització de l'ANC Nacional, que creu que «com que hi ha molta eufòria, cada cop més pobles s'organitzen ells mateixos». L'associació independentista busca també voluntaris per tasques d'organització de la Diada.



Trams 12-18

Les comarques gironines ocuparan els trams del 12 al 18 en la Diada d'enguany. La manifestació ocuparà l'avinguda Diagonal de Barcelona, unint la plaça de les Glòries amb el Palau Reial, i els trams gironins se situaran entre el carrer de Ganduxer, i el carrer d'Aribau, omplint la major part de l'àrea de Francesc Macià. Segons Romeu, es preveu que la xifra d'assistents a la manifestació sigui similar a la d'anys anteriors, ja que la prèvia pronostica «bons símptomes».

Sota el lema «Fem la República Catalana» , la manifestació «serà per reivindicar el mandat de l'1 d'octubre i defensar la declaració d'independència feta al Parlament de Catalunya el 27 d'octubre del 2017, que no s'ha fet efectiva», tal com recull el web de l'ANC. Així, a les 17.14 h s'iniciarà una onada sonora des de Glòries, on hi haurà el tram 37 fins a Palau Reial, al tram 0. Tal com explica Elisenda Romeu, aquesta Diada pretén demostrar que «la força i la unió de la gent fa que pugui caure qualsevol mur».