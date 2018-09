El prestigiós professor Allen Buchanan farà una xerrada sobre el dret a la secessió

? El reconegut professor Allen Buchanan visitarà la ciutat de Girona la primera setmana d'octubre (de l'1 al 5) per impartir unes sessions especials a la Universitat de Girona sobre Filosofia Política i Dret a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres. En el marc de la visita també impartirà la xerrada «El cas de Catalunya: Com gestionar la crisi de l'autodeterminació». Aquesta es farà el dimarts 2 al Centre Cultural la Mercè a les 7 de la tarda, amb entrada lliure i traducció simultània al català. Allen Buchanan és professor emèrit James B. Duke de Filosofia de la Duke University (EUA) i professor de Filosofia del Dret Internacional a la Dickson Poon School of Law del King's College de Londres. La seva àmplia trajectòria en filosofia moral i política l'ha portat a escriure principalment sobre qüestions de bioètica i justícia internacional, inclòs el problema de l'autodeterminació nacional. Forma part del Hastings Center, una de les institucions de recerca en bioètica més importants del món i fins l'any 2000 va ser membre del Consell Assessor del National Human Genome Research Institut.