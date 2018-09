Segon congrés de jutges de pau

una cinquantena de jutges i jutgesses de pau de les comarques gironines van participar ahir al Palau de Justícia de Girona en el segon Congrés de Jutges i Jutgesses de Pau sota el títol Compartir per millorar. L'objectiu del congrés era que els assistents compartissin experiències sobre la justícia de proximitat i debatessin com encarrilar el seu futur, per exemple, amb la formació continuada, una de les apostes en aquest àmbit. En la inauguració de la jornada hi va participar el director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona, Jordi Martinoy i del president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba.