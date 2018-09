L'Oncolliga organitza diumenge la 17a edició de la Marxa del Xuixo

El pròxim diumenge, 16 de setembre,tindrà lloc a Girona la ja tradicional Marxa del Xuixo, una activitat esportiva i solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona que enguany arriba a la dissetena edició. L'objectiu de la marxa, que és apte per a totes les edats, és promoure els hàbits saludables i recaptar fons per a ajudar els malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies.

Les sortida es farà a les 10 del matí al carrer del Poble Sahrauí, a la zona dels Maristes, i els participants faran un recorregut de 8 quilòmetres per les Hortes de Santa Eugènia, el Pla dels Socs i la vora del Ter.

A mig camí s'oferirà a tots els participants un esmorzar i a l'arribada podran degustar un xuixo gentilesa de l'Associació de Pastissers Artesans de la Província de Girona. El temps de durada de la marxa, inclosa l'aturada per esmorzar, és de dues hores aproximadament.

La inscripció costa 5 euros i es pot fer el mateix dia des d'una hora abans de la sortida.