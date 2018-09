Olot treballa en un projecte per millorar el carrer de Sant Ferriol

L'Ajuntament d'Olot, segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Josep Gelis (PDeCAT), prepara un esborrany de projecte de millora del carrer de Sant Ferriol. Gelis ho va anunciar en la seva darrera compareixença a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olot.

El regidor va explicar que l'Ajuntament estudia fer entrar el carrer dins del Pla Integral de Millora del Nucli Antic. Aquest pla ja està començat i beneficia el sector del centre situat entorn de les places Capdenmàs, Pia Almoina i el passeig de la Muralla.

El carrer de Sant Ferriol, un dels més coneguts de la ciutat, suposa la connexió de la plaça Clarà i el Firal. En el cas que el carrer de Sant Ferriol entrés dins del pla de millora del Nucli Antic, els propietaris d'immobles es beneficiarien d'ajuts per a la restauració d'habitatges.

Gelis va apuntar que un cop hagin mostrat l'esborrany del projecte als veïns aniran per fer un pressupost i un calendari. Va deixar clar que tenen la intenció de millorar el carrer.

Per la seva part, el president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Ferriol d'Olot, Francesc Delforn, ha explicat que ha iniciat un diàleg amb l'Ajuntament d'Olot per demanar mesures que aturin la degradació del carrer. Ha exposat que el carrer s'ha convertit en un espai molt utilitzat per estacionar cotxes i també ha apuntat que hi ha edificis en mal estat. Ha exposat que els problemes de degradació són més intensos a la part baixa, prop de la confluència amb la plaça Clarà.

Ha explicat que ara que les Festes del Tura estan passades començaran reunions de treball amb l'Ajuntament per veure com poden resoldre els problemes del carrer.