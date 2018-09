El Govern, a l'Ajuntament de Maià sobre els menors: «la informació la tenien»

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va assegurar ahir que l'Ajuntament de Maià de Montcal estava informat quan van arribar els menors migrants al poble. Va apuntar que «la informació sempre es dona, ja ho vàrem parlar amb l'alcalde i crec que no ho va expressar bé». Va reblar: «La informació la tenien, això ho puc garantir».

El conseller va fer l'afirmació ahir en l'acte d'inauguració del Centre de Serveis per a la Gent Gran de la Vall d'en Bas. Va afegir que l'arribada dels nois va tenir lloc en l'àmbit d'una emergència. Va explicar: «Entre el juliol i l'agost ens han arribat quasi un miler de joves sols». Segons ell, l'arribada va generar la necessitat de crear centres d'acollida, com el de cal Teixidor de Maià, a tot el territori català.

Va opinar: «El que considero és que tothom ha de ser corresponsable, perquè és una obligació jurídica però també és un compromís moral». Va apuntar que l'arribada de menors migrats ha de ser vista com un possible potencial.

L'arribada a Maià de 20 menors migrats amb destí a una masia coneguda com cal Teixidor, el divendres 25 d'agost, va causar alarma entre els veïns, els quals van demanar informació a l'Ajuntament sobre l'obertura d'un centre de menors tutelats a la localitat.

Per tal de cobrir la demanda dels veïns, l'Ajuntament i el Departament d'Afers Socials van fer una reunió informativa en la qual la principal queixa dels veïns va ser la manca d'informació. L'alcalde Joan Gainza va explicar que no havien tingut informació de l'arribada dels nois fins al matí del dia de l'arribada. És a dir, segons ell, els van informar al matí i el grup de joves va arribar al vespre. També van acordar demanar que el centre només tingui capacitat per un nombre de joves proporcional al cens de la població.Al final, van acordar demanar un informe escrit del projecte i la creació d'una comissió de seguiment del centre d'acollida. La comissió està formada per l'Ajuntament, el Departament de Treball, Afers Socials i Família, l'empresa concessionària, el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa i el Consell Comarcal de la Garrotxa.



Geriàtrics

El motiu de la presència del conseller de Treball Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, a la Garrotxa ahir va ser la inauguració del Centre de Serveis per a la Gent Gran de la Vall d'en Bas i veure finalitzada la primera fase de la renovació de la residència geriàtrica Sant Jaume a Olot.

A la Vall d'en Bas, el conseller va apuntar que ara a Catalunya hi ha 1,5 milions de persones de més de 65 anys. Va plantejar que d'aquí a uns vint anys el nombre de majors de 65 anys s'haurà doblat. És a dir, el 2038 hi haurà 3 milions de persones amb més de 65 anys. Va considerar l'envelliment com un repte de país. Va explicar que la Generalitat treballa perquè la gent pugui escollir la manera d'envellir i va apuntar que els geriàtrics i la institucionalització no han de ser l'única solució per a l'atenció a l'envelliment. Va ressaltar la importància dels pisos tutelats i l'atenció a domicili com a complements del model de residències geriàtriques com les mostrades ahir.