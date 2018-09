Ensenyament elaborarà un decret per regular l'Institut Obert de Catalunya

En una visita a l'Institut Obert de Catalunya (IOC), que cada any acull uns 30.000 estudiants, el conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, va explicar la setmana passada que s'ha començat a treballar per un decret que reguli la gestió i l'administració d'aquest centre d'ensenyament secundari a distància, tal com preveu la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Josep Bargalló també va destacar que l'IOC pot ajudar en l'equitat i en la lluita contra la segregació escolar perquè és una «eina» que ofereix una «nova oportunitat» a determinats alumnes però que, sobretot, permet a estudiants que per horari o lloc de residència no poden fer uns estudis, els puguin cursar independentment de les seves condicions.

Així, Bargalló va reivindicar la gran oferta formativa que existeix i que pot permetre, per exemple, que alguns estudiants escullin matèries optatives que no s'ofereixen al seu centre. Bargalló també va respondre la carta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), sobre l'esborrany del decret de menjadors on li demana que canviï les bases de la nova regulació per mantenir la possibilitat que sigui les AMPA qui gestionin el servei i no grans empreses. Bargalló va recordar que hi ha informes jurídics que asseguren que, tal com s'estan concedint ara, aquestes gestions no estan fetes de manera correcta. Per Bargalló, el nou decret deixarà que sigui cada organisme decidir qui fa la gestió del menjador i si en un centre es decideix que són les famílies qui gestionen el menjador ho han de fer en base a un ordenament jurídic correcte.