Desfilada de tancs per l'N-II

El dijous passat, aproximadament al voltant de la una del migida, una filera de vehicles militars van sorprendre els conductors gironins que circulaven per l'N-II. Es tractava d'un desplaçament de tretze tancs provinents de la base militar de Sant Climent Sescebes en direcció a una altre base, concretament el Centre Nacional de San Gregorio, que es troba a tocar de Saragossa. El motiu principal d'aquest viatge per carretera eren unes «maniobres militars» que no es podien realitzar a la base alt-empordanesa, ja que aquesta no disposava de les «dimensions necessàries». Així ho explicaven fonts militars, assegurant també que l'altra base tenia un camp de maniobres «més gran». Aquest viatge estava programat des de feia molt de temps, tot i que en el moment de realitzar-se, no va deixar de sorprendre els vehicles que circulaven per la mateixa via.



Uns 40 soldats

A més dels tretze tancs, fins a la base també es van desplaçar al voltant d'una quarantena de soldats del Regiment d'Infanteria Arapiles 62. Només per la conducció de cadascun dels tancs militars fan falta almenys tres persones: un conductor, un coordinador en cap i la tercera figura, que és la del tirador. Tal com han relatat les mateixes fonts militars, aquest tipus de desplaçaments i les operacions que es realitzen un cop allà van molt pautades, ja que no són l'únic regiment que pot fer servir el camp. Així doncs, hi ha un dia concret d'entrada i un altre de sortida. «Es quedaran el temps que necessitin per dur a terme les maniobres», han constatat.

Pel que fa a les pròximes operacions militars que puguin dur a terme, les fonts no les han pogut definir encara de manera concreta, però una de les opcions possibles és que estiguin englobades en l'àmbit internacional. No seria la primera vegada que el Regiment Arapiles 62 participa en aquest tipus de missions, ja que ho havia fet abans en països com l'antiga Iugoslàvia, Afganistan, Somàlia, Iraq o el Senegal.



Més de 400 quilòmetres

Entre la base de Sant Climent Sescebes, situada a la comarca de l'Alt Empordà, i el Centre Nacional de San Gregorio, pròxim a la ciutat de Saragossa, hi ha uns 430 quilòmetres de trajecte que es pot realitzar en poc més de quatre hores per carretera. Tal com s'explica a la pàgina del centre militar, «al llarg del darrer segle, són milers els soldats que han realitzat maniobres en aquest camp realitzant tot tipus d'exercicis tàctics». També remarca que la base compta amb un gran nombre de «mitjans de simulació i materials de suport a l'ensinistrament».

Ben diferent al centre alt-empordanès, que tot i tenir un ampli ventall de serveis, compta amb un espai notablement més reduït per realitzar segons quin tipus de maniobres.